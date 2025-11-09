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पूर्वाधार मन्त्रालयको सूची : आन्दोलन प्रभावितलाई रोजगारी दिन सम्पर्क प्रयास

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १४:४१

२१ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएपश्चातका उपलब्धी र १ सय बुँदे कार्यसूचीमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअन्तर्गत कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारी दिने योजना कार्यान्वयन गर्न यस अवधिमा परिवारसँग ‘सम्पर्कको प्रयास’ गरिएको उल्लेख छ ।

उपलब्धीमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित घाइते तथा मृतकका परिवारलाई उनीहरूको सिप, दक्षता र योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बन्धित परिवारबाट रोजगारीका लागि औपचारिक आवेदन वा सम्पर्क नभएको समेत आफ्नो प्रगति विवरणमा राखेको छ ।

 

पूर्वाधार मन्त्रालय
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