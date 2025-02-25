लिग-२ क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ (तस्वीरहरू)

२१ असार, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा श्रृंखला खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ । यही जुलाई २१ देखि नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित शृङ्खला सुरु हुँदैछ । त्यसअघि नेपालले जर्सी गएर अभ्यास पनि गर्नेछ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आइतबार एक कार्यक्रम गरी नेपाली टोलीको बिदाइ गरेको हो । बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै क्यानका सचिव पारस खड्काले गतवर्ष स्कटल्यान्डमा गरेको जस्तै प्रदर्शन दोहोर्याउने र हालको लयलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘प्रतिस्पर्धा बढ्दो क्रममा छ, हामी फेरि पनि युरोप टुरमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ, टिमलाई धेरै शुभकामना छ’ खड्काले भने । ‘हाम्रो आगामी केही महिना निकै व्यस्त छ, लिग २ को शृङ्खला पनि छ, एनपीएल पनि आयोजना गर्नु छ’ खड्काले थपे ।
यस्तै नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले तयारी राम्रो भएको बताएका छन् । ‘हामी पछिल्लो एक साता फिटनेसमा केन्द्रित छौं, हामी यो टुरमा धेरै महत्व दिएका छौं, विश्वकप खेल्नका लागि बाँकी शृंखला महत्वपूर्ण छन् र हामी राम्रो प्रदर्शन गर्नेछौं’ रोहितले भने ।
क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि टोलीलाई शुभकामना दिए । ‘तपाईंहरूले धेरै दबाब नलिइकन खेल्नुहुन्छ भन्ने मलाई भरोसा छ, हामी दुई घरेलु शृङ्खलाले गर्दा उत्साहित पनि छौं, राम्रो गर्नुहोला’ चन्दले भने ।
नेपाली क्रिकेट टोलीले लिग २ को शृङ्खला अघि जर्सीमा गएर अभ्यास एकदिवसीय खेल पनि खेल्नेछ ।
जर्सीमा नेपालले तयारी क्याम्पसँगै दुई अभ्यास एकदिवसीय खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ । पहिलो अभ्यास खेल जुलाई १३ अनि दोस्रो खेल जुलाई १५ मा हुने क्यानले जनाएको छ ।
लिग २ को खेलअघि कन्डिशन मिल्दोजुल्दो हुनेगरी जर्सीमा खेल्न लागिएको हो । नेपालले केही साताअघि मात्र दुई घरेलु शृङ्खला खेलेको थियो । ८ खेलमध्ये नेपालले ६ खेलमा जित हासिल गरेर लिग २ अंकतालिकामा स्थान सुधार समेत गरेको थियो ।
यस शृंखलाका लागि नेपाली टोलीको म्यानेजरमा क्यानकै सदस्य श्रीधर केसी चयन भएका छन् । नेपाली टोलीका प्रशिक्षक स्टुअर्ट लको पासपोर्ट नवीकरणसम्बन्धी समस्याले उनी भने केही समयपछि टोलीसँग जोडिने बताइएको छ ।
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