+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबार सुधार, पौने २ खर्बको किनबेच

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १७:५४

२२ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक  तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कारोबार रकम करिब दोब्बर भएको छ ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बरारबको घरजग्गा खरिद बिक्री भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब बराबरको घरजग्गा खरिद बिक्री भएको थियो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा कारोबारको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.४२ प्रतिशतले बढेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या ४.५२ प्रतिशत घटेको थियो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबारमध्ये लिखतपारित अन्तर्गतको कारोबार संख्या ०.६२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या ६.७१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा लिखतपारित अन्तर्गतको राजीनामा कारोबार संख्या १२.१७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या ३.२६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल १.६० प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल १०.८४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

गत माघ महिना देखि चैतसम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व २३.७२ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व १३.४७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको पूँजीगत लाभकर ३१.४२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो लाभकर १८.३१ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा ५.५५ प्रतिशतले बढेको छ । गत अवाको तेस्रो त्रयमासमा यस्तो कर्जा ७.५२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा घरजग्गाको राजीनामा कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ३३.०१ प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा ४.७९ प्रतिशतले घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

अन्य सबै प्रदेशमा यस्तो कारोबार संख्या बढेको छ । सो अवधिमा घरजग्गाको कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २४.८४ प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९.३३ प्रतिशत घटेको छ ।

तेस्रो त्रैमास अवधिमा सातवटै प्रदेशमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३१.५२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२.६७ प्रतिशतले कारोबारको कुल मूल्य बढेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लट सबैभन्दा धेरै कारोबार भएका छन् । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा मधेश प्रदेशमा २० आना भन्दा बढीका प्लटमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको थियो भने अन्य सबै प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लट सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको थियो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ६ वटै महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै १०८.४२ प्रतिशत बढेको छ ।

त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिकामा ८२.१५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकामा ७३.८१, वीरगन्ज महानगरपालिकामा ३१.०७, भरतपुर महानगरपालिकामा २९.२१ र बिराटनगर महानगरपालिका २७.९२ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा कारोबार भएको कूल क्षेत्रफल ६ वटै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । यस्तो वृद्धिदर काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ११९.८९ प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम २९.२१ प्रतिशत रहेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको कूल मूल्य ६ वटै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । यस्तो वृद्धिदर काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै २२३.१२ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा कलैया उप–महानगरपालिका बाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको संख्या बढेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५६.७९ प्रतिशतले बढेको छ । कलैया उपमहानगरपालिकामा भने यस्तो कारोबार संख्या ६.९५ प्रतिशतले घटेको छ । सो अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल कलैया र नेपालगञ्ज बाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा बढेको छ । तुलसीपुरमा सबैभन्दा धेरै ४२.७४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालगञ्जमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल ६८.२९ प्रतिशतले घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य ११ वटै उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १३४.४६ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित