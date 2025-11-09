+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४० लागिन् नम्रता, जन्मदिन मनाएको भिडियो सेयर गर्दै लेख्छिन्- म फर्किएँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते १८:०६

काठमाडौ । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ ४० वर्ष लागेकी छिन् । आफ्नो जन्मदिन सेलिब्रेसनबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर गर्दै उनले आफू फर्किएको बताएकी छन् ।

हुन त, नम्रताको जन्मदिन १४ जुनमा हो । तर, जुन महिनाभर आफू आयुर्वेदको विशिष्ट चिकित्सा पद्धति पञ्चकर्ममा ब्यस्त भएकाले त्यतिबेला मोबाइल नचलाएको उनले बताएकी छन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘जुन महिना मेरो थियो । पूर्णरूपमा शान्तसँग मेरो । २८ दिनको पञ्चकर्म । न फोन, न कोलाहल, न कुनै योजना । केवल वर्तमानमा बाँच्ने अनुभव ।’

‘डाक्टर, थेरापिस्ट र निको पार्ने व्यक्तिका बीचमा मेरो ४०औँ जन्मदिन बित्यो । उनीहरूले घरमै बनाएको केक र मेरा आफ्नै फिल्मका गीतहरू गाएर मलाई जन्मदिनको सुन्दर सरप्राइज दिए । केही जन्मदिन हामी आफैं योजना बनाएर मनाउँछौँ । कतिपय जन्मदिन भने जीवनले ठीक त्यही ठाउँमा र्पुयाएर मनाइदिन्छ, जहाँ हामीलाई पुग्न आवश्यक हुन्छ’ उनले लेखेकी छिन् ।

उनले पहिलेभन्दा आफू धेरै शान्त, सन्तुलित र सचेत भएर घर फर्किएको बताएकी छन् । ‘तपाईं जे खानुहुन्छ, तपाईं त्यसैबाट बन्नुहुन्छ । तपाईं जे बोकेर हिँड्नुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईंलाई बनाउँछ । र, तीमध्ये केही भार बिसाउने निर्णय गर्ने अधिकार पनि तपाईंमै हुन्छ’ उनी लेख्छिन्, ‘अब म फर्किएको छु, पहिलेभन्दा अझ भरिपूर्ण भएर ।’

नम्रता फिल्ममा नफर्किएको ७ वर्ष बितेको छ । स्रोतका अनुसार, उनी एक फिल्मबाट पुनरागमन गर्ने तयारीमा छिन् र उनले सो फिल्म साइन गरिसकेको चर्चा छ ।

नम्रता श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित