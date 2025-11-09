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संसद्‍मा विरोध गर्ने शैली फेर्न विपक्षीलाई सभामुखको आग्रह

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते ११:४५

२५ असार, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्‍मा विरोध गर्ने शैली फेर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाएर विपक्षी दलहरूले ४० दिनदेखि बैठकको सुरुमा विरोध गर्दै आएका छन् ।

निरन्तर एउटै विषयमा सबै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गर्दै आएपछि सभामुखले बिहीबार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट एक जनाले कुरा राख्ने र सभालाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे ।

त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसकी सांसद नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीलाई समय दिए ।

तर एक जनाले मात्रै कुरा राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा विपक्षी दलहरू सहमत भएनन् ।

त्यसपछि संसद्मा विरोध गर्ने शैली फेर्न विपक्षीलाई सभामुख अर्यालले आग्रह गरेका हुन् ।

‘मैले माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरे बमोजिम नै माननीय सदस्यहरूको विरोध गर्ने शैली पनि … विरोध पनि के विषयमा मात्रै बोल्नुस्, त्यहाँबाट बाहिर नजानुस् भनेर सभामुखले भनिरहनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन’ सभामुख अर्यालले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘त्यसकारणले जुन विषयवस्तुको लागि विरोधको सुरुवात गरिएको छ । त्यहीभित्र बसेर आफ्ना भनाइ राख्दाखेरि त्यसको अँैचित्य पनि पुष्टि होला ।’

यत्ति भनेर सभामुख अर्यालले विपक्षीको तर्फबाट एक जनाले मात्रै बोल्ने प्रक्रियाका निम्ति आग्रह गरे ।

‘सबै माननीय सदस्यहरूलाई विपक्षी बेन्चतर्फ मेरो अनुरोध, फेरि पनि एक जना माननीय सदस्यले यहाँहरु सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बोलि नै सक्नु भएको हुनाले हामी दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गरौं ।’

तर, विवक्षी दलहरूले मानेनन् ।

प्रतिनिधिसभा विपक्षी दल सभामुख
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