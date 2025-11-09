रौतहटमा नहरमा महिलाको शव फेला

२५ असार, रौतहट । रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा रहेको नहरमा एक महिलको शव फेला परेको छ ।
राजपुर नगरपालिका-३ स्थित डमारबाट फुतवा जाने बाटो छेउमा रहेको नहरको पानीमा महिलाको शव फेला परेको हो ।
मृतक परोहा नगरपालिका ५ की २४ वर्षिया मुस्कान खातुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक बसन्त गौतमले बताए ।
आज बिहान स्थानियले नहरमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
शवलाई पोष्टमार्टमका लागी प्रादेशि अस्पताल गौरमा पठाएको प्रहरी नायब उपरिक्षक गौतमले बताए ।
घटनाका बारेमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए ।
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