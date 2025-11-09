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कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका डम्बरबहादुर १० हजार धरौटीमा रिहा

सुकुमवासीको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएको तामाङलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते १५:२२
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर

२३ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका डम्बरबहादुर तामाङ रिहा भएका छन् ।

सुकुमवासीको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएको तामाङलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार १० हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

सुकुमवासीलाई सरकारले ८ लाख र काठमाडौंमा जग्गा नदिए खुकुरी लिएर सिंहदरबार छिर्ने, हत्यासम्म गर्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए ।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर नेपाल प्रहरी
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