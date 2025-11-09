राहदानी विभाग अगाडि एक पुरुषले गरे आत्मदाह प्रयास

२५ असार, काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय अगाडि एक पुरुषले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् ।
आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याएर आगो लगाउँदै आत्मदाहको प्रयास भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
घाइतेको उद्धार गरी अहिले उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ ।
उनको परिचय खुलेको छैन भने आत्मदाह प्रयास गर्नुको कारण पनि खुलेको छैन ।
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