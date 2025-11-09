नेपाली सेनाले युवा-विद्यार्थीलाई तालिम दिने प्रस्ताव भएको विधेयक पेस

२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । यो विधेयकमा नेपाली सेनाले युवा/विद्यार्थीलाई तालिम दिने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यो विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारण दिँदै मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) (राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति) को क्र.सं. (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख भएको बताइन् ।
विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ को संशोधनबाट मात्र उल्लिखित व्यवस्था सम्बोधन गर्न र ऐनलाई समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने भएकोले प्रचलित ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नु परेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो ।’
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