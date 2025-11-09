महेश त्रिपाठी र अञ्जना बराइलीलाई लिएर फिल्म ‘आशा’ बन्ने

काठमाडौं । कथानक फिल्म ‘आशा’ बन्ने भएको छ । विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मसँगै १ माघलाई प्रदर्शन मितिको रुपमा घोषणा गरियो ।
उडान स्टुडियोको ब्यानरमा निर्माण हुने यो फिल्मको निर्माण शर्मिला थापाले गर्नेछिन् । राजीव गुरुङको पटकथा र निर्देशन हुनेछ ।
फिल्ममा महेश त्रिपाठी र अन्जना बराइली मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । सशांक मैनाली, सुशील सिटौला, आशान्त शर्मा, कविता रेग्मी, केपिना सिंह र विष्णु मोक्तानको पनि अभिनय हुनेछ ।
महेश र अञ्जनाले पछिल्लोपटक ‘परान’मा जोडीको रोल गरेका थिए । यो फिल्म सर्वकालिन धेरै कमाउने चौंथो नेपाली फिल्म समेत हो ।
जसले गर्दा, ‘आशा’ अझै प्रतीक्षित बन्ने सक्ने अनुमान छ । घोषणा कार्यक्रममा फिल्मको क्रू उपस्थित थियो । निर्माताका अनुसार छायांकन चाँडै सुरु हुने जनाइएको छ ।
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