डेम्बेलेको गोल, फ्रान्सको अग्रता दोब्बर

२५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत पहिलो क्वाटरफाइनलमा फ्रान्सले मोरक्को विरुद्ध अग्रता दोब्बर पारेको छ ।
अमेरिकाको बोस्टन स्टेडियममा भइरहेको खेलमा उसमान डेम्बेलेले ६६औं मिनेटमा गोल गर्दै प्रान्सको अग्रता दोब्बर पारेका हुन् । डेम्बेलेले कप्तान किलियन एमबाप्पेको पासमा गोल गरेका हुन् ।
यस विश्वकपमा डेम्बेलेको यो पाँचौ गोल हो र उनी सर्वाधिक गोल गर्नेमा पनि पाँचौ स्थानमा छन् ।
त्यसअघि कप्तान किलियन एमबाप्पेले ६०औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । एमबाप्पेले डिजायर डुएको पासमा यस विश्वपमा आप्नो आठौं गोल गरेका हुन् ।
उनले अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी समान ८ गोल गरेका छन् । डेम्बेलेको गोलमा असिस्ट समेत गरेका एमबाप्पेले ८ गोलसँगै ३ असिस्ट पनि गरेका छन् । जसले गर्दा सर्वाधिक गोलकर्तामा एमबाप्पे मेसी भन्दा अगाडि रहेका छन् ।
मेसीको ८गोल र १ असिस्ट छ । यस्तै एमबाप्पेले विश्वकपमा समग्रमा २० गोल पुर्याएका छन् । जुन मेसीको भन्दा एक गोल कम हो ।
एमबाप्पेले पहिलो हाफमा २८औं मिनेटमा हानेको पेनाल्टी मोरक्कोका गोलकिपर यासिन बोनोउले बचाएका थिए ।
साविक उपविजेता फ्रान्सले पहिलो हाफमा पेनाल्टीसहित गोल गर्ने केही राम्रा अवसर पाएपनि सदुपयोग गर्न सकेन भने मोरक्कोका गोलकिपर बोनोउले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
खेलक चौथो मिनेटमा बोनोले उपामेकानोको हेडर बचाएका थिए ।
२५औं मिनेटमा मोरक्कोका माजाउरीले एमबाप्पेलाई पेनाल्टी बक्समा फल गरेपछि रेफ्रीले फ्रान्सलाई पेनाल्टी दिएका थिए । रेप्रिले पेनाल्टीको संकेत गरेपछि केही समयमा भिएआरले रिभ्यु गरेको थियो ।
एमबाप्पेले बायाँ साइडमा हानेको प्रहार बोनोले सहजै बचाए ।
यस्तै फ्रान्सका लुकास डिग्नेले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा हानेको प्रहार यासिन बोनोउले बचाएका थिए ।
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