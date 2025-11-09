+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

८६ पटक मञ्चन भइसकेको ‘जिउँदो अकाश’ साउने १ देखि पुन: मञ्चन हुने

नाटकका परिकल्पनाकार तथा निर्देशक आर.के. मेहताले दर्शकको चाहनाले पुनः मञ्चन गर्न लागेको बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाटक जिउँदो आकाश थापागाउँस्थित एक थिएटर नेपालमा आगामी १ साउनदेखि १२ गतेसम्म पुनः मञ्चन हुँदै छ।

२६ असार, काठमाडौं । ८६ पटकसम्म मञ्चन भइसकेको नाटक जिउँदो आकाश थापागाउँस्थित एक थिएटर नेपालमा फेरि मञ्चन हुने भएको छ । सो नाटक १ साउन देखि १२ गतेसम्म पुनः मञ्चन हुन लागेको हो।

ओझेलमा पारिएका अल्पसंख्यकको मूलविषय रहेको यो नाटकमा अनिल सुब्बाको एकल अभिनय हुनेछ ।

समाजका अल्पसंख्यक मानिसलाई बहुसंख्यकले ओझेलमा पारेको स्थिति अझै पनि छ । तिनीहरूको स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको स्थिति छ । त्यसमै केन्द्रित भएर जिउँदो आकश लेखिएको छ । राज्यबाट कानुनमा केही अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारिक जीवनमा अझ परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यही मुद्दा बोकेको नाटक जिउँदो आकाश साइलेन्ट एक्टको सहकार्य तथा एक थिएटर नेपालको प्रस्तुतिमा पुन: मञ्चन हुन लागेको हो ।

नाटकका परिकल्पनाकार तथा निर्देशक आर.के. मेहताले दर्शकको चाहनाले पुनः मञ्चन गर्न लागेको बताए ।

‘यो नाटक हेर्ने दर्शकमा अल्पसङ्ख्य समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको खबरले हाम्रो काममा सफल भएको महसुस गरेका थियौं । र, आज पुनः मञ्चन गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी भएका छौं’ उनले भने, ‘हाम्रो समाज कुनै प्रकारको भेदभावबाट मुक्त होस् भन्ने चाहना हो ।’

जिउँदो आकाश नाटकमा उठाइएको विषय पाठ्पुस्तकमा समेत समावेश गरिए अझ आउने पुस्तालाई पनि सकारात्मक परिवर्तन गर्न सजिलो हुने मेहता बताउँछन् ।

यसअघि यो नाटक काठमाडौ, ललितपुर, दोलखा, पोखरा, झापालगायत स्थानमा मञ्चन भएको थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक थिएटर फेस्टिभलमा दिल्ली र गुवाहाटीमा पनि नाटक मञ्चन भएको थियो ।

एक थिएटर नेपाल जिउँदो अकाश नाटक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित