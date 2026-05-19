एक थिएटर नेपालमा ‘स्याल सिंह’

१४ असार, काठमाडौं । एक थिएटर नेपालमा बालनाटक स्याल सिंह मञ्च भइरहेको छ । १२ असारदेखि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित यो नाटक मञ्चन भइरहेको हो ।
तीर्थराज विश्वकर्माको परिकल्पना तथा निर्देशनमा तयार भएको यो नाटक मनोरञ्चन र चेतनामूलक भएको बताइएको छ । त्यस्तै यो नाटकले मानवीय सम्बन्ध, सहअस्तित्व र सामाजिक संवेदनाको महत्वलाई देखाउने पनि बताइएको छ ।
नाटकमा सोनम तामाङ, सविन थामी, विशाल शाही, सेर्मो तामाङ, सुस्मिता गुरुङ, प्रकाश काक्री र स्काई राईको अभिनय रहेको छ ।
नाटक २३ गतेसम्म मञ्चन हुने छ ।
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