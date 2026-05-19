+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाकिस्तान रेन्जर्स सिन्ध क्याम्पमा आक्रमण, तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १३:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानको कराँचीस्थित रेन्जर्स सिन्ध क्याम्पमा भएको आक्रमणमा तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको पाकिस्तानी सेनाले पुष्टि गरेको छ ।
  • सेनाले जवाफी कारबाहीमा तीन आक्रमणकारी मारिएको र एकजनालाई घाइते अवस्थामा पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
  • शनिबार राति भएको उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी अतिवादी संगठन जमात-उल-अहरारसँग सम्बन्धित समूहले लिएको छ ।

पाकिस्तानको कराँचीमा रहेको पाकिस्तान रेन्जर्स सिन्ध क्याम्पमा भएको आक्रमणमा तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।

शनिबार राति भएको आक्रमणमा तीन सुरक्षाकर्मी मारिएको पाकिस्तानी सेनाले पुष्टि गरेको छ।

सेनाले जवाफी कारबाहीमा तीन आक्रमणकारी पनि मारिएको बताएको छ।

पाकिस्तानी सेनाको जनसम्पर्क विभाग, आईएसपीआरले अपरेशनको क्रममा एक आक्रमणकारी, एक अफगानी नागरिक, घाइते अवस्थामा पक्राउ परेको बताएको छ।

शनिबार राति कराँचीको गुलिस्तान-ए-जोहर क्षेत्रमा रहेको रेन्जर्स कार्यालय नजिकै विस्फोट र गोलीबारी भएको थियो।

यो घटना गुलिस्तान-ए-जोहरको ब्लक ५ मा रहेको रेन्जर्स भवन नजिकै भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उदृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।

अतिवादी संगठन जमात-उल-अहरारसँग सम्बन्धित समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।

आक्रमण पाकिस्तान रेन्जर्स सिन्ध क्याम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुर्क्समा युक्रेनी आक्रमणबाट ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीको दाबी

कुर्क्समा युक्रेनी आक्रमणबाट ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीको दाबी
छाया कम्प्लेक्सको लगानीविरुद्ध किन सधैं आक्रमण ?

छाया कम्प्लेक्सको लगानीविरुद्ध किन सधैं आक्रमण ?
कञ्चनपुरमा होटल सञ्चालकमाथि आक्रमण

कञ्चनपुरमा होटल सञ्चालकमाथि आक्रमण
कतारमा घरभित्रै बस्न भनियो, क्षेप्यास्त्र आक्रमण विफल पारिएको दाबी

कतारमा घरभित्रै बस्न भनियो, क्षेप्यास्त्र आक्रमण विफल पारिएको दाबी
इरानको आक्रमणमा परेर यूएईमा एक नेपालीसहित ३ जनाको मृत्यु

इरानको आक्रमणमा परेर यूएईमा एक नेपालीसहित ३ जनाको मृत्यु
इरानमाथिको आक्रमण : पाकिस्तानका प्रमुख शहरमा प्रदर्शन, ९ जनाको मृत्यु

इरानमाथिको आक्रमण : पाकिस्तानका प्रमुख शहरमा प्रदर्शन, ९ जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित