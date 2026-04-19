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सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई काठमाडौं पठाइयो

गोडैता नगरपालिकाका २५ वर्षीय विवेक मण्डलले आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

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अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८३ असार २६ गते १९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका २५ वर्षीय विवेक मण्डलले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् ।
  • घरपरिवारसँगको विवादका कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • गम्भीर घाइते मण्डललाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

२६ असार, सर्लाही । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा आत्मदाह प्रयास गरेर गम्भीर घाइते भएका पुरुषलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको छ ।

गोडैता नगरपालिकाका २५ वर्षीय विवेक मण्डलले आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

केहीबेरअघि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उनलाई काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

उनी घरबाट करिब २ सय मिटर टाढा गएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका हुन् । घरपरिवारसँगको विवादपछि उनले यो कार्य गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

सर्लाही
लेखक
अमलेश शर्मा

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