+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुदूरपश्चिम बजेट : सत्तारुढ एमालेकै सांसदले दर्ता गरे खर्च कटौती प्रस्ताव

0Comments
Shares
जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ असार २६ गते १९:२३
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सत्तारुढ दल एमालेकै सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
  • एमालेका सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटलाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै प्रदेश सभामा औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालयले जनाएको छ।
  • प्रदेश सरकारको ३७ अर्ब बराबरको बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि बढेपछि समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्।

२६ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

शुक्रबार नेकपा एमालेका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल र सांसद दमन सिंह भण्डारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको समग्र बजेटलाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए ।

एमाले उपनेता थापाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख सचेतक मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सांसद भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस दर्ता गराएका हुन् ।

२३ असारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विषयगत मन्त्रालयअनुसार नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले यी बाहेकका आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा दल नेता राजेन्द्र सिंह रावल, सामाजिक विकासमा धर्मराज पाठक र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा जानकी ऐर बमले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्रै बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि छ ।

विवादको समाधान खोज्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले सुदूरपश्चिम आएर छलफल गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम बजेट
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित