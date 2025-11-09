+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि उठेका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्न के हुन् ?

सर्वोच्च अदालतले सम्मत्ति छानबिन आयोगमाथि बहसका क्रममा छ संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
  • न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र प्रेमराज सिलवालको संयुक्त इजलासले उक्त विषयमा कानुनका ज्ञाता एमिकस क्यूरी झिकाउने निर्णय गरेको छ ।
  • अदालतले आयोगको गठन, कार्यक्षेत्र, गोपनियता र संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ६ वटा मुख्य कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण गर्ने भएको छ ।

२६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्मत्ति छानबिन आयोगमाथि बहसका क्रममा छ संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दाको बहसमा क्रममा उठेका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू यस्ता छन्

१. नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) र (३) ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ?

२.महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९(२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?

३. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

४. बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।०२ को सूचनाको दफा २(ख) को प्रावधान संविधान अनुकूल एवं कानुन सम्मत देखिन्छ वा देखिँदैन ?

५. नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यदिश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुन अनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?

६. सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यदिशाले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश- पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू
सम्पत्ति छानबिन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सम्पत्ति छानबिन आयोगको हैसियतमाथि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले उठाए संवैधानिक प्रश्न

सम्पत्ति छानबिन आयोगको हैसियतमाथि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले उठाए संवैधानिक प्रश्न
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अख्तियारकै निष्क्रियताले सम्पत्ति आयोग बनाउनुपर्‍यो

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अख्तियारकै निष्क्रियताले सम्पत्ति आयोग बनाउनुपर्‍यो
सर्वोच्चलाई छानबिन आयोगको जवाफ : अख्तियारको कार्यशैलीले भ्रष्टाचार बढ्यो

सर्वोच्चलाई छानबिन आयोगको जवाफ : अख्तियारको कार्यशैलीले भ्रष्टाचार बढ्यो
सम्पत्ति छानबिन आयोगमा क–कसले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ? (सूचीसहित)

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा क–कसले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ? (सूचीसहित)
गैरकानूनी सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान

गैरकानूनी सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान
के गर्दैछ, सम्पत्ति छानबिन आयोग ?

के गर्दैछ, सम्पत्ति छानबिन आयोग ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित