+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वर्षायाममा सडक जोगाउने प्रयास : गोलिया काठ ढुवानीमा रोक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते ८:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले वर्षायाममा सडक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले साउन महिनाभर गोलिया काठको ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
  • भारी सवारीसाधनका कारण सोलिङ गरिएका सडक भत्किने समस्या बढेपछि नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठ ओसारपसारमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
  • सडक बिग्रिँदा एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले सो नियमको पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

२७ असार, तेह्रथुम । वर्षायाम सुरु भएसँगै पहाडी जिल्लाका सडकहरू हिलो, पहिरो तथा अत्यधिक भारका कारण क्षतिग्रस्त हुने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

विकासका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका सडकहरू केही दिनमै बिग्रिने अवस्था हुँदा स्थानीय सरकारका लागि सडक संरक्षण ठूलो चुनौती बनेको छ । यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले वर्षायामभर नगरभित्रका सोलिङ गरिएका सडकमा गोलिया काठजन्य सामग्रीको ढुवानी तथा ओसारपसारमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार पछिल्लो समय नगर क्षेत्रका अधिकांश सडकमा ढुंगा सोलिङको काम सम्पन्न भएको छ । यी सडकहरूले ग्रामीण बस्तीलाई बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी सेवासँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन । तर वर्षायाममा भारी सवारीसाधन मार्फत गोलिया काठ ढुवानी गर्दा सडकको संरचना भत्किने, सोलिङ उखेलिने र हिलो बढ्ने समस्या देखिंदै आएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रका सडकमा नियमित सञ्चालन हुने बस, एम्बुलेन्स, पिकअप लगायतका सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले काठ बोकेका ट्र्याक्टर र मालवाहक ट्रकलाई वर्षायाममा सञ्चालन नगर्न नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले आग्रह गर्नु गरेका छन ।

विगतका वर्षहरूको अनुभवले पनि वर्षाको समयमा भारी काठ बोकेका सवारीसाधन गुड्दा सडक चाँडै बिग्रिने देखिएको छ । जसका कारण एम्बुलेन्स, दमकल, नगरबस तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु‍र्‍याउन, विपद्का बेला उद्धार गर्न तथा दैनिक आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको लालीगुराँस नगरपालिका-५ का सुकबहादुर लिम्बुले बताए ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नगर कार्यपालिकाले साउन महिनाभर नगरभित्रका सोलिङ गरिएका सडकमा गोलिया काठजन्य सामग्रीको ढुवानी तथा ओसारपसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको नगर उपप्रमुख जमुना मगर कार्कीले बताइन । उनका अनुसार स्थानीय सरकारको यो कदम सडक संरक्षणका लागि आवश्यक र सकारात्मक प्रयास हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन कार्कीद्वारा शुक्रबार जारी सूचना अनुसार साउन १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म नगरपालिका क्षेत्रभित्र सोलिङ गरिएका सडकमा गोलिया काठजन्य सामग्रीको ढुवानी तथा ओसारपसार पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको उल्लेख छ ।

सडक बिग्रिएपछि पुन: मर्मतमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समयमै रोकथाम गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने नगरपालिकाको जनाएको छ । सूचनाको उल्लङघन गरी गोलिया काठ ढुवानी गरेको पाइए कानुनी कारबाही गरिने भएको छ ।

काठ ढुवानी वर्षायाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिलिपिन्समा ‘बावी’ आँधीको कहर : पहिरोमा १५ जनाको मृत्यु, पूर्वी एसियाका देशमा उच्च सतर्कता

फिलिपिन्समा ‘बावी’ आँधीको कहर : पहिरोमा १५ जनाको मृत्यु, पूर्वी एसियाका देशमा उच्च सतर्कता
यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य
सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास गरेका विवेकको अवस्था चिन्ताजनक, ८५ प्रतिशत जलन

सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास गरेका विवेकको अवस्था चिन्ताजनक, ८५ प्रतिशत जलन
आत्मदाह गरेका गणेशको शव वीरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगियो

आत्मदाह गरेका गणेशको शव वीरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगियो
यसरी डुब्यो कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर (तस्वीरहरू)

यसरी डुब्यो कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर (तस्वीरहरू)
सामाजिक सञ्जालमा झाँगिएको समाजको कुरुप तस्वीर

सामाजिक सञ्जालमा झाँगिएको समाजको कुरुप तस्वीर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित