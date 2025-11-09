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दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन : रामेश्वर खनाल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १०:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशमा सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो ।
  • खनालले वर्तमान परिस्थितिलाई सुधार्ने प्राथमिक दायित्व सरकारको भएको र सत्तापक्षले जनविश्वास कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
  • उनले केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, ‘केही मन्त्रीमा विनयशीलता फिटिक्कै देखिएन’ भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो ।

२७ असार, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशमा सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अहिले देखिएको अवस्था सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘जे भइरहेको छ, सबै ठीक भएको छैन । उनीहरू खराब थिए, यी पनि खराबै रहेछन्, कुनै पार्टी ठीक छैनन् भन्ने मत बढ्दै जानु कदापि राम्रो होइन,’ खनालले शनिबार लेखेका छन् ।

उनले वर्तमान परिस्थितिलाई सुधार्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले जनविश्वास कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री खनालले केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘स्थिति सुधार्ने प्राथमिक दायित्व सत्ताकै हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, केही मन्त्रीमा विनयशीलता फिटिक्कै देखिएन ।’

रामेश्वर खनाल
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