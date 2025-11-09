क्यानडा पठाइदिने भन्दै अढाई करोड ठगी गरेको आरोपमा एक पक्राउ

२७ असार, काठमाडौं । क्यानडा पठाइदिने भन्दै २६ जनाबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा कैलालीका एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–६ घरभई अहिले काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–५ बस्ने ४६ वर्षीय लहानु राम चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनलाई पीडितको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेको प्रहरीले भनेको छ । पीडितहरूले उनीमाथि रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन् ।
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