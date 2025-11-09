मणिपुरमा उग्रवादीको आक्रमणमा एक किसानको हत्या, दुई जना पक्राउ

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- भारतको मणिपुरस्थित कांगपोकपी जिल्लामा शनिबार संदिग्ध उग्रवादीहरूको गोली प्रहारबाट ५३ वर्षीय आदिवासी किसान हाओलाल सिंगसिटको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
- प्रहरी अधिकारीका अनुसार, "शनिबार जब हाओलाल आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका थिए, त्यतिबेलै हतियारधारी हमलावरहरूले उनीमाथि फाइरिङ गरे," र उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो।
- कांटो सबल गाउँमा घरहरूमा आगजनी तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
२८ असार, काठमाडौं । भारतको मणिपुर राज्यस्थित कांगपोकपी जिल्लामा शनिबार दिउँसो संदिग्ध उग्रवादीहरूले एक ५३ वर्षीय आदिवासी किसानको गोली हानेर हत्या गरेका छन् ।
ती किसान आफ्नी श्रीमतीसँग धानखेतमा काम गरिरहेका थिए। कांगपोकपी प्रहरीले मृतकको पहिचान गोवाजंग गाउँका हाओलाल सिंगसिटको रूपमा गरेको छ।
यस घटनाका बारेमा जानकारी दिँदै एक प्रहरी अधिकारीले भने, “शनिबार जब हाओलाल आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका थिए, त्यतिबेलै हतियारधारी हमलावरहरूले उनीमाथि फाइरिङ गरे। धेरै गोली लागेका कारण उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। आक्रमणको समयमा उनकी श्रीमती पनि त्यहीँ थिइन्, तर उनी त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भइन्।”
प्रहरीले यस घटनालाई लिएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। सुरक्षाकर्मीले आसपासका क्षेत्रमा हमलावरहरूको खोजीका लागि अभियान चलाइरहेका छन्। कांगपोकपी जिल्लाको ट्विलांग इलाकामा पर्ने गोवाजांग कुकी समुदायको अन्तिम गाउँ हो। यो घटनापछि अहिले त्यस क्षेत्रमा त्रासको वातावरण बनेको छ।
यसैबीच शनिबार दिउँसो करिब २ बजे मैतेई समुदायका केही घरहरूमा आगो लगाइयो। यस घटनापछि इलाकामा तनाव झन् बढेको छ। कांगपोकपी जिल्लाको कांटो सबल गाउँमा भएको हिंसा र खाली घरहरूमा आगो लगाउने प्रयासको मामलामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ।
मणिपुर प्रहरी, सीआरपीएफ, आरएएफ र सेनाको संयुक्त टोलीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा लीमाखोंग एरिया प्रोटेक्सन कमिटीका चेयरमैन एवं हेंगजांग गाउँका मुखिया ६५ वर्षीय कम्मंग ल्होवम र खुनखो कुकी गाउँका ३० वर्षीय पैगिन हैंगशिंग छन्। प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा बयान जारी गर्दै यस घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान गरी पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ।
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