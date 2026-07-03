पेनाल्टी गाेलमार्फत स्पेनले लियो अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनल खेलमा स्पेनले फ्रान्सविरुद्ध पेनाल्टी गोलमार्फत अग्रता लिएको छ।
- खेलको २२औं मिनेटमा मिकेल ओयार्जाबलले पेनाल्टी सदुपयोग गर्दै स्पेनका लागि गोल गरेका हुन्।
- अमेरिकाको टेक्सासस्थित डलास स्टेडियममा फ्रान्सका डिफेन्डर लुकास डिग्नेले लामिन यामललाई लडाएपछि स्पेनले पेनाल्टी पाएको थियो।
३१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनले फ्रान्सविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको टेक्सासस्थित डलास स्टेडियममा जारी खेलको २२औं मिनेटमा स्पेनले पेनाल्टी गाेलमार्फत अग्रता लिएको हो ।
२०औं मिनेटमा फ्रान्सका डिफेन्डर लुकास डिग्नेले डिबक्सभित्र लामिन यामललाई लडाएपछि स्पेनले पेनाल्टी पाएको थियो । मिकेल ओयार्जाबलले पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दे गोल गरे ।
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