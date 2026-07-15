स्पेनले बनायाे अग्रता दाेब्बर

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- फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनले फ्रान्सविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ।
- अमेरिकाको डलास स्टेडियममा जारी खेलको ५८औं मिनेटमा पेड्रो पोरोले गोल गर्दै स्पेनको अग्रता दोब्बर बनाएका हुन्।
- उनले दानी ओल्मोको असिस्टमा उक्त गोल गरेका हुन्।
३१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनले फ्रान्सविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको टेक्सासस्थित डलास स्टेडियममा जारी खेलको ५८औं मिनेटमा स्पेनले अग्रता दोब्बर बनाएको हो ।
पेड्रो पोरोले गोल गर्दै स्पेनको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका हुन् । उनले दानी ओल्मोको असिस्टमा गोल गरेका हुन् ।
त्यसअघि २२औं मिनेटमा पेनाल्टी गोलमार्फत स्पेनले पहिलो अग्रता लिएको थियो । २०औं मिनेटमा फ्रान्सका डिफेन्डर लुकास डिग्नेले डिबक्सभित्र लामिन यामललाई लडाएपछि स्पेनले पेनाल्टी पाएको थियो । मिकेल ओयार्जाबलले पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दे गोल गरेका हुन् ।
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