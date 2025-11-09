गिरफतार गरिएका नेतालाई रिहाइ गर्न अनेरास्ववियुको माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका अनेरास्ववियुका अध्यक्षसहितका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न महासचिव अञ्जना सिवाकोटीले माग गरेकी छन् ।
- अनेरास्ववियुले नेताहरूलाई रिहा नगरिए देशव्यापी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
- प्रहरीले अध्यक्ष धामीसहित जितप्रसाद सिटौला, विशाल खड्का, रवि मगर, विष्णु उपरकोटी, सुदिप थापा र शिरिष बुढाथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
३१ असार, काठमाडौं । सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गर्दा गिरफतार गरिएका नेताहरूलाई रिहाइ गर्न अनेरास्ववियुले माग राखेको छ ।
महासचिव अञ्जना सिवाकोटीले वक्तव्य जारी गर्दै गिरफतार गरिएका संगठनका अध्यक्ष सहित नेताहरूलाई रिहाइ गर्न माग राखेकी हुन् ।
‘गैरकानुनी रूपमा गिरफतार गरिएका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा नगरिए देशव्यापी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सिंहरदबार अगाडि बाइक पार्किङ गरी प्रदर्शन गर्ने अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धामी सहित नेताहरू जितप्रसाद सिटौला, विशाल खड्का, रवि मगर, विष्णु उपरकोटी, सुदिप थापा र शिरिष बुढाथोकीलाई प्रहरीले गिरफतार गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4