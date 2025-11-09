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सिंहदरबार गेटमा अनेरास्ववियुका नेतामाथि भएको धरपकडप्रति एमालेले जनायो आपत्ति

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १५:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबार अगाडि भेला भएका युवाहरूको धरपकडप्रति नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
  • प्रमुख सचेतक ऐन महरले पक्राउ परेका युवाहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरे।
  • उनले भने, \'उनीहरू सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन्, कानुनी राज्य र राज्य आतंकका विरुद्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए।\'

३१ असार, काठमाडौं । सिंहदरबार गेट अगाडि भेला भएका युवाहरूको धरपकडप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गरे ।

‘अनेरास्ववियुका साथीहरू सिंहदरबार अगाडि सरकारसँग केही माग लिएर आइरहेका थिए । सरकारले, प्रहरीले धरपकड गरेर, दमन गरेर पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरू सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन् । कानुनी राज्य र राज्य आतंकका विरुद्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए ।’

तर सरकारले धरपकड गरेको भन्दै रिहा गर्न उनले माग गरे ।

अनेरास्ववियु नेकपा‍ एमाले
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