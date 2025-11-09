+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनेरास्ववियुका नेता गिरफ्तारीबारे एमालेले भन्यो- सरकारको कायरतापूर्ण रवैया

‘नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले देखाएको यो कायरतापूर्ण रवैया लोकतन्त्र र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १७:५८

३१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्नो विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेता गिरफ्तारीको निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरफ्तारीलाई नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कायरतापूर्व रवैया भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् ।

एमालेले आकासिदो मूल्यवृद्धि, सुकुमवासीमाथिको अत्याचार र शृङ्खलाबद्ध राज्य आतङ्कविरुद्ध जनसरोकारका मुद्दा उठाएर अनेरास्ववियुका नेता सिंहदरबार गेट अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको जनाएको छ ।

‘सरकार आफैँले भिजिलान्ते शैलीमा राजधानीका सञ्चार गृह, राजनीतिक नेता र व्यवसायीका निवास एवं कार्यालयहरूमा गाडी पार्किङ गराइ राज्य संरक्षित अवरोध सिर्जना गरेको अराजक घटनाको सांकेतिक विरोध गरिरहेका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामीसहित विद्यार्थी नेताहरू जित सिटौला, सुदीप थापा, विशाल खड्का, रवि मगर, विष्णु उपरकोटी र शिरीष बुढाथोकीलाई प्रहरीले बलपूर्वक गिरफ्तार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले देखाएको यो कायरतापूर्ण रवैया लोकतन्त्र र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

एमालेले यसलाई सरकारको यस अधिनायकवादी कदम भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।

‘नेकपा एमाले गिरफ्तार गरिएका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धामीसहित सातै जना विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल र बिनासर्त ससम्मान रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनेरास्ववियु कायरतापूर्ण रवैया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिंहदरबार गेटमा अनेरास्ववियुका नेतामाथि भएको धरपकडप्रति एमालेले जनायो आपत्ति

सिंहदरबार गेटमा अनेरास्ववियुका नेतामाथि भएको धरपकडप्रति एमालेले जनायो आपत्ति
गिरफतार गरिएका नेतालाई रिहाइ गर्न अनेरास्ववियुको माग

गिरफतार गरिएका नेतालाई रिहाइ गर्न अनेरास्ववियुको माग
१२ कक्षाको नतिजामा भएको त्रुटि सच्याउन परीक्षा बोर्डसँग अनेरास्ववियुको माग

१२ कक्षाको नतिजामा भएको त्रुटि सच्याउन परीक्षा बोर्डसँग अनेरास्ववियुको माग
अनेरास्ववियुको बैठकमा पनि मागियो ओलीको राजीनामा, केहीबेर विवाद

अनेरास्ववियुको बैठकमा पनि मागियो ओलीको राजीनामा, केहीबेर विवाद
बालेनमाथि दीपक धामीको आरोप- लिपुलेकमा भारत र चीनले बुट बजार्दा बोलेनन्

बालेनमाथि दीपक धामीको आरोप- लिपुलेकमा भारत र चीनले बुट बजार्दा बोलेनन्
साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान

साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित