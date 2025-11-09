+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

छुट्टाछुट्टै घटनामा चार जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते ७:४६

३२ असार, काठमाडौं । छुट्टाछुट्टै घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका ५ मा गोरेटो बाटोबाट लडेर स्थानीय प्रवीर घर्तीको मृत्यु भएको छ । हिजो साँझ करिब ६ बजे उनी घर नजिकै बाटोमा लडेर अन्दाजी चार सय मिटर तल खोल्सामा खसेका थिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको रुकुम पश्चिम प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी बाराको करैयामाई गाउँपालिका ३ स्थित गौतम इट्टा उद्योगले माटो निकाल्नका लागि खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय शिवनारायण चौधरीकी छोरी ११ वर्षीय रोशनीको मृत्यु भएको हो ।

बाख्रा चराउन गएकी उनी हिजो साँझ पाँच बजे खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेकी थिइन् । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

धनुषाको जनकपुर बसपार्क अगाडि हिजो बेलुका अचेत फेला परेका महोत्तरीको लोहारपट्टी बस्ने ३० वर्षीय मुन्ना मण्डलको पनि मृत्यु भएको छ । हिजो बेलुका सात बजे अचेत अवस्थामा फेला परेका उनको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका ६ कठौना बजारमा हिजो बेलुका मोटरसाइकलको टक्करबाट साइकलमा सवार एक किशोरको मृत्यु भएको छ । शम्भुनाथ नगरपालिका ५ बस्ने १४ वर्षीय मोहम्मद सदिकको मृत्यु भएको हो ।

शम्भुनाथबाट बिसनपुर जाँदै गएको भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलले हिजो बेलुका पौने सात बजे साइकलमा सवार सादिकलाई ठक्कर दिएको थियो । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज सप्तरीमा मृत्यु भएको हो ।

मोटरसाइकल चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कडरवना सप्तरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सवारी दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुनसरीमा विद्युत् कार्यालयको भ्यान दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

सुनसरीमा विद्युत् कार्यालयको भ्यान दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
दैलेख दुर्घटनाको २४ घण्टा : यात्रीको संख्या यकिन छैन, कर्णालीमा हेलिएको गाडी अझै भेटिएन

दैलेख दुर्घटनाको २४ घण्टा : यात्रीको संख्या यकिन छैन, कर्णालीमा हेलिएको गाडी अझै भेटिएन
मधेशमा ५ वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना, २७०० बढीको मृत्यु

मधेशमा ५ वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना, २७०० बढीको मृत्यु
रोल्पामा गाडी दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु

रोल्पामा गाडी दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
मापसेबाट गत वैशाखमा देशभर १२४ सवारी दुर्घटना, १२ जनाको मृत्यु

मापसेबाट गत वैशाखमा देशभर १२४ सवारी दुर्घटना, १२ जनाको मृत्यु
भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते

भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित