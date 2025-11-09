अकबरे खुर्सानीको भाउ घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज अकबरे खुर्सानीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँले घटेको छ।
- बुधबार प्रतिकिलो २ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको अकबरे खुर्सानी आज १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
- असारको पहिलो साता २ सय ८० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको अकबरे खुर्सानीको मूल्यमा पछिल्लो समय गिरावट आएको छ।
३२ असार, काठमाडौं । बजारमा अकबरे खुर्सानी (हरियो) को भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आज बिहीबार अकबरे खुर्सानीको भाउ घटेको देखाएको हो ।
आज अकबरे खुर्सानीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतिकिलो थोकमा २ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएकोमा आज प्रतिकिलो १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
असार पहिलो साता भने अकबरे खुर्सानी २ सय ८० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4