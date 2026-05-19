प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ बढ्यो अकबरे खुर्सानीको भाउ

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- काठमाडौंको कालीमाटी बजारमा आइतबार अकबरे खुर्सानीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँले बढेर २८२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिन यस्तो खुर्सानीको थोक मूल्य औसत २२६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
७ असार, काठमाडौं । बजारमा अकबरे (हरियो) खुर्सानीको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति तथ्यांकले बजारमा अकबरे (हरियो) खुर्सानीको मूल्य बढेको देखाएको हो ।
आज आइतबार अकबरे खुर्सानीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा ५६ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । हिजो शनिबार उक्त खुर्सानी थोकमा प्रतिकिलो औसत २ सय २६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज भने अकबरे खुर्सानीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत २ सय ८२ रुपैयाँ कायम छ ।
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