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रास्वपाको स्वागत गेटबाट छिर्न सकेनन् बियर फ्याक्ट्रीका ट्यांक बोकेका गाडी, टिकौलीको जंगलमा बास

बीच बाटोमै रोकिएका गाडीका एक चालकले प्रहरी प्रशासनले गाडी फर्काएर सुरक्षित स्थानमा राख्न भनेपछि करिब पाँच किलोमिटर टाढा लगेर सडक किनारमा रोकेर राखिएको बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते ८:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको कुरिनटारस्थित बियर फ्याक्ट्रीका लागि भारतबाट ट्याङ्क बोकेर आएका पाँच गाडी रास्वपाको स्वागत गेटका कारण बाटोमै रोकिएका छन् ।
  • चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अस्वाभाविक रूपमा अग्ला ती गाडीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सहजीकरण भइरहेको बताउनुभयो ।
  • महाधिवेशन सकिएपछि मात्र गाडी पार गराइने प्रहरीको भनाइपछि सडक किनारमा बस्नुपर्दा चालक र सहचालक मारमा परेका छन् ।

७ असार, काठमाडौं । चितवनको कुरिनटारस्थित एक बियर फ्याक्ट्रीका लागि ट्यांक बोकेर भारतबाट आएका पाँच वटा गाडी रास्वपा महाधिवेशनका लागि बनाइएको स्वागत गेटबाट छिर्न नसकेपछि टिकौलीको जंगल क्षेत्रमा रोकिएका छन् ।

रत्ननगर नगरपालिकाको निपनी भन्ने ठाउँमा शनिबार बेलुकादेखि गाडीहरु रोकिएका हुन् ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सामान्यभन्दा अग्ला गाडीहरु आएकाले गेटबाट छिर्न नसकेको भन्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

‘अलि अस्वाभाविक अग्ला खालका गाडीहरु आए, ती आउँदैछन् भन्ने पूर्व जानकारी पनि थिएन,’ प्रजिअ अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ती गाडीहरुका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सहजीकरण भइरहेको छ ।’

ती गाडीहरुले कुरिनटारस्थित बाह्रसिंगा बियर फ्याक्ट्रीका फर्मेन्टर ( फर्मेन्टेसन ट्यांक) बोकेका छन् । यो बियर फ्याक्ट्रीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने आधुनिक ट्यांक हो ।

स्टेनलेस स्टिलबाट बनेका ती ट्यांकभित्र बियर बनाउने कच्चापदार्थ राखेर पकाउने, कुहाउने लगायतका काम गरिन्छ । आकारमा यी ट्यांकहरु ठूला हुने भएकाले लामा लरी वा ट्रकमा राखेर ढुवानी गरिन्छ ।

ट्यांक बोकेका गाडी रोकिएको स्थानमा खटिएका अस्थायी प्रहरी पोष्ट टाँडीका प्रहरी सहायक हबल्दार अपिल बयलकोटीले गेटलाई अलिकति माथि उठाएपछि मात्रै ती गाडीहरु छिर्न सक्ने बताए ।

बीच बाटोमै रोकिएका गाडीका एक चालकले प्रहरी प्रशासनले गाडी फर्काएर सुरक्षित स्थानमा राख्न भनेपछि करिब पाँच किलोमिटर टाढा लगेर सडक किनारमा रोकेर राखिएको बताए ।

स्थानीय मिडियाहरुसँग भिडियो कुराकानीमा एक चालकले भनेका छन्, ‘बालेनको स्वागतका लागि बनाइएको गेटबाट नछिरेपछि गाडी घुमाएर चार–पाँच किलोमिटर टाढा सुरक्षित स्थानमा फर्काइयो । महाधिवेशन सकिएपछि ९ गते मात्रै पार गराइदिने भनेर प्रहरी प्रशासनले भनेका छन् ।’

त्यसको जानकारी कम्पनीलाई पनि गराइसकेको र कम्पनीबाट पनि प्रहरी प्रशासनले भनेको मान्न भनेको ती चालकले बताएका छन् ।

उनका अनुसार ती गाडीहरुमा चालक, सहचालकसहित १० जना छन् । उनले सडकमै खान–बस्न परेपछि समस्या भएको तर प्रहरी प्रशासनले भनेको मान्न बाध्य भएको बताए ।

अपडेट : रास्वपाको स्वागत गेट हटाएर पठाइयो ट्यांक बोकेका ५ भारतीय ट्रक

बियर ट्यांक रास्वपा महाधिवेशन
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