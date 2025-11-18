अकबरे खुर्सानीको मूल्य घट्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अकबरे खुर्सानीको मूल्य घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- आज आइतबार अकबरे खुर्सानीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँले घटेर ५ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
- पुस दोस्रो साता अकबरे खुर्सानीको थोक मूल्य औसत ४ सय रुपैयाँ र मंसिर पहिलो साता १ सय ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
४ माघ, काठमाडौं । बजारमा अकबरे खुर्सानी (हरियो) को मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अकबरे खुर्सानीको भाउ घटेको देखाएको हो ।
आज आइतबार अकबरे खुर्सानीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँले घटेको छ । शनिबार अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज आइतबार अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
पुस दोस्रो साता भने अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो थोकमा औसत ४ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यसैगरी मंसिर पहिलो साता अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो थोकमा औसत १ सय ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4