अकबरे खुर्सानीको भाउ प्रतिकिलो ९ सय पुग्यो

- अकबरे खुर्सानीको भाउ डेढ महिनामा ५४.५५ प्रतिशतले बढेर १ माघमा ५ सय ५० रुपैयाँबाट ११ फागुनमा ८ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचीअनुसार, ११ फागुनमा अकबरे खुर्सानीको अधिकतम भाउ प्रतिकिलो ९ सय र न्यूनतम ८ सय रुपैयाँ कायम छ।
- पुसको पहिलो साता अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो थोकमा ३ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
११ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा अकबरे खुर्सानी (हरियो) को भाउ आकासिएको छ । डेढ महिनामा थोक बजारमै अकबरे खुर्सानीको भाउ ५४.५५ प्रतिशतले बढेको हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचीअनुसार १ माघमा अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो थोकमा औसत ५ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । अहिले ११ फागुनमा आइपुग्दा उक्त खुर्सानीको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत ३ सय रुपैयाँले बढेर ८ सय ५० रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै आज उक्त खुर्सानीको अधिकतम भाउ प्रतिकिलो ९ सय र न्यूनतम ८ सय रुपैयाँ कायम छ । पुस पहिलो साता भने अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो थोकमा ३ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
