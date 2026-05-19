अकबरे खुर्सानीको भाउ एकै दिन २० प्रतिशतले बढ्यो, अरुको कति ?

२६ जेठ, काठमाडौं । हरियो अकबरे खुर्सानीको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी बजार विकास समितिका अनुसार आज अकबरेको मूल्य २० प्रतिशत अर्थात किलोमै ५० रुपैयाँले बढेको हो ।
सोमबार २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएकोमा आजका लागि थोक मूल्य ३०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, आज भेडे खुर्सानीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार ६८ रुपैयाँ ७५ पैसामा कारोबार भएकोमा आज बढेर ७५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।
हरियो खुर्सानी (माछे), हरियो खुर्सानी (बुलेट) को मूल्य भने यथावत रहेको छ । माछेको ५५ र बुलेटको प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
हरियो खुर्खानी (लाम्चे)को भने घटेको छ । सोमबार ४६ रुपैयाँ २५ पैसामा कारोबार भएकोमा आज प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
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