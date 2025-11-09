साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा भ्याइ नभ्याइ (तस्वीरहरू)

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- साउन महिना लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोक र असन क्षेत्रका पसलहरूमा हरियो, पहेँलो तथा रातो चुरा र पोते किन्ने ग्राहकको भिड बढेको छ ।
- हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउनलाई भगवान शिवको महिनाका रूपमा लिँदै श्रद्धापूर्वक आरधना गर्ने परम्परा छ ।
- साउनमा चुरा, पोतेका साथै मेहेन्दी लगाउने चलनका कारण इन्द्रचोकका पसलहरूमा चहलपहल बाक्लो भएको छ ।
३ असार, काठमाडौं । साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोक, असन बजार क्षेत्रका चुरा पसलमा भिड बढ्न थालेको छ । साउनमा हरियो, पहेँलो, रातो चुरा तथा पोते लगाउने परम्परा छ । यहीकारण यी क्षेत्रमा चहलपहल बाक्लो भएको हो ।
साउनलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको महिनाको रुपमा मान्छन् भने शिवकै आरधाना गरेर मनाउने गर्छन् । साउनमा चुरा पोतेसँगै मेहेन्दी लगाउने चलन छ । इन्द्रचोकका पोते पसलमा अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।
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