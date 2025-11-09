+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा भ्याइ नभ्याइ (तस्वीरहरू)

साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोक, असन बजार क्षेत्रका चुरा पसलमा भिड बढ्न थालेको छ ।

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ साउन ३ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साउन महिना लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोक र असन क्षेत्रका पसलहरूमा हरियो, पहेँलो तथा रातो चुरा र पोते किन्ने ग्राहकको भिड बढेको छ ।
  • हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउनलाई भगवान शिवको महिनाका रूपमा लिँदै श्रद्धापूर्वक आरधना गर्ने परम्परा छ ।
  • साउनमा चुरा, पोतेका साथै मेहेन्दी लगाउने चलनका कारण इन्द्रचोकका पसलहरूमा चहलपहल बाक्लो भएको छ ।

३ असार, काठमाडौं । साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोक, असन बजार क्षेत्रका चुरा पसलमा भिड बढ्न थालेको छ । साउनमा हरियो, पहेँलो, रातो चुरा तथा पोते लगाउने परम्परा छ । यहीकारण यी क्षेत्रमा चहलपहल बाक्लो भएको हो ।

साउनलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको महिनाको रुपमा मान्छन् भने शिवकै आरधाना गरेर मनाउने गर्छन् । साउनमा चुरा पोतेसँगै मेहेन्दी लगाउने चलन छ । इन्द्रचोकका पोते पसलमा अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।

चुरापोते साउन
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप खड्का र आना शर्मा नेपाल-भारत सांस्कृतिक सद्भावना दूतका रूपमा सम्मानित

प्रदीप खड्का र आना शर्मा नेपाल-भारत सांस्कृतिक सद्भावना दूतका रूपमा सम्मानित
नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की बैंकक प्रस्थान

नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की बैंकक प्रस्थान
दुग्ध उत्पादकलाई डीडीसीको ‘डेडलाइन’ : साउनभित्र सम्पर्क नगरे दूध नकिन्ने

दुग्ध उत्पादकलाई डीडीसीको ‘डेडलाइन’ : साउनभित्र सम्पर्क नगरे दूध नकिन्ने
दैनिक प्रयोग हुने यी ६ चीज, फ्रिजमा राख्दा झन् बिग्रिन्छ

दैनिक प्रयोग हुने यी ६ चीज, फ्रिजमा राख्दा झन् बिग्रिन्छ
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयकमा १७ वटा संशोधन

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयकमा १७ वटा संशोधन
रहस्यको कथामा फिल्म ‘हजारौँमा एक’ निर्माण हुने

रहस्यको कथामा फिल्म ‘हजारौँमा एक’ निर्माण हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित