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शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई चितवनमा कालो झन्डा

चितवनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई कालो झण्डा देखाइएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १९:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई विद्यार्थीहरूले कालो झण्डा देखाएका छन् ।
  • अखिल क्रान्तिकारीसहितका विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै मन्त्री पोखरेलविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
  • काठमाडौं फर्किने क्रममा रहेका मन्त्री पोखरेललाई विद्यार्थीहरूले कालो बेलुनसमेत देखाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

३ असार, काठमाडौं । चितवनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई कालो झण्डा देखाइएको छ । भरतपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीले कालो झण्डा र कालो बेलुन देखाएका हुन् । उनीहरूले शिक्षामा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

सस्मित पोखरेल
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