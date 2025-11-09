शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई चितवनमा कालो झन्डा

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- चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई विद्यार्थीहरूले कालो झण्डा देखाएका छन् ।
- अखिल क्रान्तिकारीसहितका विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै मन्त्री पोखरेलविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
- काठमाडौं फर्किने क्रममा रहेका मन्त्री पोखरेललाई विद्यार्थीहरूले कालो बेलुनसमेत देखाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
३ असार, काठमाडौं । चितवनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई कालो झण्डा देखाइएको छ । भरतपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीले कालो झण्डा र कालो बेलुन देखाएका हुन् । उनीहरूले शिक्षामा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
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