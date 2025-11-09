+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मण्डला ड्रामा स्कूलको तेस्रो ब्याच सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १७:५६

२ साउन, काठमाडौं । मण्डला थिएटर नेपालले आफ्नो ड्रामा स्कूलको तेस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरेको छ । थिएटरले हालै एक कार्यक्रम गर्दै २०२६/२७ को मण्डला ड्रामा स्कूलको ब्याचलाई स्वागत गरेको हो।

यससँगै युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रङ्ग (रिक्लेमिङ एड्भोकेसी थ्रु न्यारेटिभ्स, डिबेट्स, ग्रासरुट थिएटर एन्ड आर्ट्स) परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने १८ महिने आवासीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको छ।

मण्डला थिएटरका अध्यक्ष बुद्धिराम तामाङका अनुसार मण्डला ड्रामा स्कूल मण्डला थिएटरको प्रमुख कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो । नेपालभरबाट सामाजिक रूपमा सचेत नाटक सर्जक, रंगकर्मी, प्रशिक्षक, लेखक, निर्देशक तथा सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ताहरू तयार यसको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

यो ब्याचका लागि देशभरबाट आवेदन दिएका युवामध्ये प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट १५ जना सहभागी चयन भएको पनि उनले जनाए।

त्यस्तै मण्डला ड्रामा स्कूलको नयाँ पाठ्यक्रम अभ्यासमा आधारित र समुदायसँग जोडिएको बताइएको छ । यसमा अभिनय शारीरिक तथा कलात्मक प्रशिक्षण, सहभागितामूलक तथा सामुदायिक रंगमञ्च, सिर्जनात्मक लेखन, प्राविधिक रंगमञ्च, अन्तरविषयक कला अभ्यास तथा स्वतन्त्र नाटक निर्माण प्रक्रियालाई तीन सेमेस्टरमा समेटिएको छ।

१८ महिनाको यस आवासीय कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र, सामाजिक रूपमा सचेत र समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्ने रंगकर्मीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मण्डलाको उक्त स्वागत कार्यक्रममा नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत महामहिम भेरोनिक लोरेन्जो सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, विश्वविद्यालय, विकास साझेदार संस्था तथा नेपाली रंगमञ्च क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रशिक्षण मण्डला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीनतर्फ बढ्दै नेपाली वस्तुको निर्यात

चीनतर्फ बढ्दै नेपाली वस्तुको निर्यात
गोली हानेर समातिएका व्यक्तिबाट २४ हजार क्याप्सुल लागुऔषध बरामद

गोली हानेर समातिएका व्यक्तिबाट २४ हजार क्याप्सुल लागुऔषध बरामद
चर्को स्वरमा गाली समेत नगरी जापानमा यसरी बनाइन्छ बालबालिकालाई अनुशासित

चर्को स्वरमा गाली समेत नगरी जापानमा यसरी बनाइन्छ बालबालिकालाई अनुशासित
पार्टी एकताका लागि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले सार्वजनिक गर्‍यो ५ बुँदे प्रस्ताव

पार्टी एकताका लागि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले सार्वजनिक गर्‍यो ५ बुँदे प्रस्ताव
एमाले नेताको ब्रिफिङ : कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना छ  

एमाले नेताको ब्रिफिङ : कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना छ  
कोसीमा पानीको बहाव उच्च : ब्यारेजका २८ ढोका खोलियो, बालियो रातो बत्ती

कोसीमा पानीको बहाव उच्च : ब्यारेजका २८ ढोका खोलियो, बालियो रातो बत्ती

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित