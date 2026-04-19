+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन प्रस्ताव

भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिने र यसबाट केही औषधिको मूल्य बढ्ने तथा केहीको घट्ने सम्भावना रहेको छ ।

0Comments
Shares
पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८३ साउन ४ गते १९:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • औषधि व्यवस्था विभागले क्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्न भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
  • निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले हाल मूल्य निर्धारण गरिएका ११७ औषधिको सूचीमध्ये पहिलो चरणमा ६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।
  • भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसेले १२ वर्षदेखि मूल्य नबढाइएका कारण अत्यावश्यक औषधिको आयातमा समस्या भई अभाव सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

४ साउन, काठमाडौं । क्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले ती औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विभागअन्तर्गतको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार मानेर केही औषधिको मूल्य पुनःनिर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले यही समस्या समाधान गर्न मूल्य समायोजनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

खड्गीका अनुसार केही औषधिको हालको मूल्य कम भएकै कारण बजारमा तिनको उपलब्धतामा समस्या देखिएको र समय–समयमा अभाव हुने गरेको छ । साथै केही अन्य औषधिको हकमा पहिले तोकिएको मूल्य आवश्यकताभन्दा बढी रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने औंल्याइएको छ । यिनै आधारमा मूल्य समायोजनको प्रस्ताव तयार पारिएको खड्कीले बताइन् ।

खड्गीका अनुसार हाल बजारमा अभाव देखिएका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन तथा नर्मल सलाइन लगायतका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै हाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको ११७ औषधिमध्ये पहिलो चरणमा करिब ६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

खड्गीका अनुसार मूल्य समायोजनका लागि भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार बनाइनेछ । उनले भारतको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा पनि सिलिङ प्राइस कम हुने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर मूल्य पुनःनिर्धारण गरिने बताइन् ।

हाल कायम ११७ औषधिको सूची दुई फरक निर्णयका आधारमा बनेको उनले जानकारी दिइन् । तीमध्ये ६० वटा औषधि तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट र ४८ वटा औषधि २०७२ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार मूल्य निर्धारणको दायरामा आएका हुन् ।

विभागका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा सबै औषधिको मूल्य बढ्ने मात्र नभई केही औषधिको मूल्य घट्न पनि सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्य पुनःनिर्धारण हुने भएकाले कुनै औषधिको मूल्य वृद्धि र कुनैमा कमी हुने खड्गीले बताइन् ।

समितिको सिफारिस तत्काल लागू हुने भने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्को बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र यो विषय मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट समेत स्वीकृति मिलेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।

बैठकमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनलगायतका सदस्य संस्थाहरूको सहभागिता थियो । यसका अतिरिक्त नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसे तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सन्ध्या चापागाईंलगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो ।

विभागमा बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकमा १२ वर्षदेखि मूल्य नबढाइएका औषधिको मूल्य पुनःसमायोजन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसे बताए ।

चालिसेका अनुसार सरकारले तोकेको अत्यन्त कम मूल्यका कारण केही अत्यावश्यक औषधि आयात नै हुन छाडेको अवस्था छ ।

‘लामो समयअघि निर्धारण गरिएको मूल्य अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मेल खाँदैन । मूल्य अत्यन्त कम भएकाले आयातकर्ताले औषधि ल्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने ।

विशेषगरी सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन जस्ता क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभावको मुख्य कारण पनि यही रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढिसकेको भए पनि नेपालमा १२ वर्षअघिकै मूल्य कायम रहेकाले आयातकर्ताले ती औषधि आयात गर्न नसकेको चालिसेको भनाइ छ ।

डा. चालिसेका अनुसार औपचारिक आपूर्ति प्रणालीबाट औषधि उपलब्ध हुन नसक्दा केही औषधि अनधिकृत वा अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारद्वारा तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ ।

हाल सरकारले ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम बिक्री मूल्य (सिलिङ प्राइस) निर्धारण गरेको छ। बजारमा भने हजारौं प्रकारका औषधि बिक्री हुने भए पनि तीमध्ये अधिकांशको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । तर क्यान्सरका केही औषधि यही ११७ औषधिको सूचीमा परेकाले कृत्रिम रूपमा कम मूल्य कायम हुँदा अभाव सिर्जना भएको उनको तर्क छ।

त्यसैले क्यान्सरका औषधिको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतको मूल्यलाई आधार मानेर समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव समितिमा दिइएको उनले बताए । भारतले पनि यस्ता औषधिको मूल्य यसअघि नै समायोजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि सोही आधारमा मूल्य पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पछिल्लो समय कार्वोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्जिप्लाटिनजस्ता प्लाटिनम समूहका औषधिका साथै केही स्लाइनजन्य औषधिको समेत अभाव देखिएको थियो । यिनै औषधिको मूल्य समायोजन हुने प्रस्ताव छ । भारतको सरकारी निकाय नेसनल फर्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) ले तोकेको दरलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिने जनाइएको छ ।

 

औषधि व्यवस्था विभाग औषधिको मूल्य क्यान्सर
लेखक
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात राखेका छौं : विभाग

औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात राखेका छौं : विभाग
नक्कली औषधि कसरी चिन्ने ? जान्नैपर्ने कुरा

नक्कली औषधि कसरी चिन्ने ? जान्नैपर्ने कुरा
औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी

औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी
औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता, छानबिन गर्न समिति गठन

औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता, छानबिन गर्न समिति गठन
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालय तानिए

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालय तानिए
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाललाई मन्त्रालय तानियो

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाललाई मन्त्रालय तानियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित