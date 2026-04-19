‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ को अध्यक्षमा देखिए जितु

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- प्रसिद्ध कमेडी शो 'कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स'को अध्यक्षमा जितु नेपाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
- दीपाश्री निरौलाको स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म जितु नेपालले उक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्देशक विशाल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
- ब्रेन ट्यूमरको शल्यक्रियापछि आराम गरिरहेकी दीपाश्री निरौला पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि पुनः काममा फर्किनेछिन् ।
काठमाडौं । प्रसिद्ध कमेडी टिभी शो ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को अध्यक्षमा जितु नेपाललाई देख्न पाइने भएको छ । उनलाई अध्यक्षमा लिएर शोको नयाँ एपिसोड छायांकन भएको छ ।
मंगलबार प्रसारण तयारीमा रहेको ६६ औं एपिसोडको ट्रेलरमा नेपाललाई अध्यक्षको रुपमा देख्न पाइन्छ । निर्देशक विशाल भण्डारीले अध्यक्षको रुपमा देखिँदै आएकी दीपाश्री निरौला स्वास्थ्य लाभ गरुञ्जेल जितुलाई अध्यक्षको रुपमा हेर्न पाइने बताए ।
‘जितुजीलाई लिएर दुई एपिसोड छायांकन भैसकेको छ । दीपा दिदीको हेल्थ ठीक भएपछि उहाँ नै अध्यक्ष हुने हो’ निर्देशक भण्डारीले बताए ।
ब्रेन ट्यूमरको शल्यक्रियापछि निरौला अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी छन् ।
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