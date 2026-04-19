गौरी मल्लले साइन गरिन् ‘मनबिनाको धन २’

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- अभिनेत्री गौरी मल्ल आगामी फिल्म ‘मनबिनाको धन २’मा अनुबन्धित भएकी छन्।
- टंक बुढाथोकीले निर्देशन गर्ने उक्त फिल्ममा सरोज खनाल, विपिन कार्की र पूजा शर्मा लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ।
- फिल्मको छायाङ्कन भदौ पहिलो साताबाट काठमाडौं उपत्यका र मुस्ताङमा हुने भएको छ।
काठमाडौं । अभिनेत्री गौरी मल्ल आगामी फिल्म ‘मनबिनाको धन २’मा अनुबन्धित भएकी छन् । टंक बुढाथोकीले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा यसअघि सरोज खनाल, विपिन कार्की, पूजा शर्मा, महेश त्रिपाठी लगायत अनुबन्धित छन् ।
किरण केसी, प्रकाश घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ लगायत पनि हुनेछन् । लगायतका अनुभवी कलाकारको पनि अभिनय रहनेछ।
अभिनेत्री मल्ल पछिल्लोपटक ‘पिताम्बर’मा देखिएकी थिइन् । भने, ‘पीआर’मा क्यामियो रोलमा देख्न पाइएको थियो । मल्ल पछिल्लो समय टेलिभिजन कार्यक्रममा पनि ब्यस्त छिन् ।
फिल्मको महत्वपूर्ण भूमिकामा मल्ललाई अनुबन्धित गरिएको जनाइएको छ । यो फिल्म टंक बुढाथोकी प्रोडक्सन ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो । पटकथा र संवाद शिवम अधिकारीले लेखेका हुन् ।
छायांकन भदौ पहिलो सातादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित मुस्ताङमा हुने जनाइएको छ ।
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