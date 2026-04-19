खोलामा नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता भएकी बालिका मृत फेला

५ साउन, संखुवासभा । सभापोखरी गाउँपालिका–६ बाह्रबिसेमा नुहाउने क्रममा खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएकी १२ वर्षीया बालिका मृत अवस्था फेला परेकी छन् । मंगलबार दिउँसो करिब साढे २ बजे स्थानीय तुलबहादुर लिम्बूकी १२ वर्षीया छोरी जानकी लिम्बू घरदेखि २०० मिटर टाढा रहेको सभाखोलामा नुहाउँदै गर्दा बगेर बेपत्ता भएकी थिइन् ।
जानकीको शव पाँचखपन नगरपालिका–१ मा निर्माणाधीन दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको ड्याम नजिकै ढुंगामा अड्किएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी कुमारप्रसाद मैनालीका अनुसार खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर स्थानीयको सहयोगमा शव पानीबाट बाहिर निकालिएको छ ।
शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल खाँदबारी ल्याइएको छ ।
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