दोलखाको गौरीशंकरमा बाढीपहिरो : एकजना बेपत्ता, ४ जना उद्धारको पर्खाइमा

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- दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका-९ मा सिप्रिङ खोलामा आएको बाढीले ७३ वर्षीय चसमान तामाङलाई बगाउँदा उनी बेपत्ता भएका छन्।
- बाढीका कारण सिप्रिङ खोला जलविद्युत् केन्द्रका चार कर्मचारी भीरमा अड्किएका छन् भने घटनास्थलमा प्रहरी उद्धारका लागि जाँदै गरेको छ।
- वडाध्यक्ष ङिमगेली शेर्पाका अनुसार बाढीले जलविद्युत् केन्द्रको ड्याम साइटमा क्षति पुर्याउनुका साथै खोलाका दुवै किनारमा कटान गरेको छ।
६ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका ९ मा आएको बाढीले बगाउँदा एक वृद्ध बेपत्ता भएका छन् भने चार जना जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका छन् ।
मंगलबार राति गौरीशंकर गाउँपालिका-९ स्थित सिप्रिङ खोलामा आएको बाढीले स्थानीय करिब ७३ वर्षीय चसमान तामाङलाई बगाएको हो । अन्य चार जना जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको गौरिशंकर गाउँपालिका वडा नं ९ का अध्यक्ष ङिमगेली शेर्पाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चसमानको गाई बाख्राको गोठसहित बगाएको छ । त्यस्तै बाढीका कारण सिप्रिङ खोला जलबिद्युत केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु सुकदेव श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर तामाङ, कल्याण विक र विनोद श्रेष्ठ भीरको खुड्किलोमा अड्केको र त्यस ठाउँ पनि असुरक्षित रहेको वडाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए । खोलामा अहिले पनि लगातार बाढी आइरहेका कारण उनीहरुको उद्धार कठिन भएको वडाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख डीएसपी मनोज लामाले घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दै गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले प्रहरीहरू सिंगटी र रोल्वालिङबाट घटनास्थल गइरहेका छन्,’ उनले भने ।
डीएसपी लामाका अनुसार दुर्गम भएको र पैदलै प्रहरी पुग्नुपर्ने भएकाले घटनास्थल पुग्न केही समय लाग्नेछ । प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछिमात्र थप जानकारी दिन सक्ने उनले बताए ।
बाढीले सिप्रिङ खोला जलविद्युत केन्द्रको ड्याम साइडमासमेत क्षति गरेको र खोलाले दुवैतर्फको जमिन कटान गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
तस्वीरहरू : वडाध्यक्ष ङिमगेली शेर्पा
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