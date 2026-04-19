४१ वर्षअघि अतिक्रमणमा परेको काली मन्दिरको घरजग्गा फिर्ता,  धर्मशाला बनाइने

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- मोरङ प्रशासनले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै विराटनगरको काली मन्दिरको अतिक्रमणमा परेको जग्गा र भवन खाली गराएको छ।
- तत्कालीन पुजारीले २०४२ सालको नापीमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको साढे १२ धुर जग्गा पुनः मन्दिरकै नाममा कायम भएको छ।
- मन्दिर व्यवस्थापन समितिले उक्त खाली गराइएको भवनलाई मर्मत गरी अब धर्मशालाका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
७ साउन, विराटनगर । पुजारीले नै आफ्नो नाममा दर्ता गरेको विराटनगरको मुख्य बजारमा रहेको काली मन्दिरको अतिक्रमित जग्गा र भवन स्थानीय प्रशासनले खाली गराएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको फैसला कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले घरजग्गा बिहीबार खाली गरेको हो ।
विराटनगर मेनरोडस्थित मन्दिरको पश्चिमतर्फ रहेको करिब साढे १२ धुर जग्गा २०४२ सालको नापीका क्रममा तत्कालीन पुजारी केशवप्रसाद ढकालले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि जग्गा मन्दिरकै नाममा थियो ।
पुजारीको निधनपछि उनकी श्रीमती उमादेवीले उक्त जग्गा बिक्री गर्न खोजेपछि मन्दिर समिति अदालत गएको थियो । अदालतले जग्गा मन्दिरकै नाममा हुने फैसला गरेपछि फैसला कार्यान्वसनका लागि प्रशासनले भवन खाली गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष डा. मीनाक्षी नेपालका अनुसार अब उक्त भवनलाई मर्मत गरी ‘धर्मशाला’का रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
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