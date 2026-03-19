+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पोखरा बसपार्कको अतिक्रमण खाली गराउने तयारी, सुकुमवासीलाई तीन दिनको समय

महानगरले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै यसअघि निस्सा पाएका भूमिहिन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जेठ ८ गतेसम्म वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरा महानगरपालिकाले पाँच दशकदेखि अलपत्र पोखरा बसपार्कको जग्गा खाली गराउने तयारी गरेको छ।
  • महानगरले जेठ ८ गतेसम्म वडा नम्बर ९ मा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
  • २०३१–३२ सालमा अधिग्रहित २०५ रोपनी जग्गा अहिले २६ रोपनीमा सीमित भई बसपार्क निर्माण अघि बढाउने तयारी छ।

६ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पाँच दशकदेखि अलपत्र प्रस्तावित पोखरा बसपार्कको जग्गा खाली गराउने तयारी गरेको छ । जग्गा खाली गराउन तीन दिनभित्र विवरण संकलन गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।

महानगरले बुधबार एक जरुरी सूचना जारी गर्दै यसअघि निस्सा पाएका भूमिहिन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जेठ ८ गतेसम्म वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

पोखरामा सुविधा सम्पन्न बसपार्क बनाउन २०३१–३२ सालमा पृथ्वीचोकको २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । ५० वर्षसम्म बसपार्क नबन्दा सो क्षेत्रमा साढे चार सयभन्दा बढी घरटहरा बनेका छन् । २०५ रोपनी जग्गा खुम्चिएर अहिले २६ रोपनी हाराहारीमा  सीमित  छ ।

महानगरले गत वैशाख ४ गते अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिनु सूचना जारी गरेको थियो, जसको म्याद जेठ ८ गते सकिँदैछ ।

३५ दिने अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा वास्तविक सुकुमवासी पहिचानका लागि महानगरले यो ३ दिने नयाँ सूचना निकालेको हो । स्थानीयले महानगरको निस्सा, नागरिकता वा जन्मदर्ता र नाता प्रमाणित पत्रसहित वडा कार्यालयमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

विवरण सङ्कलन लगत्तै सर्वपक्षीय सहमतिमा जग्गा खाली गराएर बसपार्क निर्माण अघि बढाउने महानगरको तयारी छ ।

अतिक्रमण पोखरा बसपार्क सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित