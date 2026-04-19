+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई म्यानपावर व्यवसायीको १५ दिने अल्टिमेटम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १९:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
  • संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
  • विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक रणनीतिक तयारी सुरु गरेका छन् ।

७ साउन, काठमाडौँ । माग सम्बोधन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

विशेष भेला आयोजना गर्दै संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए व्यवसायी र श्रमिक मिलेर कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे। ५९८ म्यानपावर कम्पनीले भारतीय विमानस्थल हुँदै अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । सो कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, व्यवसायीप्रतिको व्यवहार सच्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

सरकारले देशको यथार्थ समस्या बुझेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा खत्रीले जोड दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र पठाइसक्ने र त्यसपछि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

‘१५ दिनभित्र अन्तिम प्रक्रियामा भएका सबै श्रमिकहरूलाई पठाइसक्नुहोला,’ उनले व्यवसायीलाई भने, ‘यदि १५ दिनभित्र निर्णायक ठाउँमा पुग्न सकिएन भने हामी कसरी र कुन तरिकाले आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछौँ।’

संघले तत्कालै प्रत्यक्ष आन्दोलनमा नगए पनि रणनीतिक तयारी सुरु गर्ने बताएको छ। संघले भोलिदेखि नै रणनीतिक कदम सुरु गरिने, सञ्चार माध्यममार्फत सरकारलाई दबाब दिइने, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न समितिहरू गठन गरिने, जनस्तरदेखि सदन र सरकारसम्म आफ्ना मुद्दाहरू पुर्‍याइने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ।

अध्यक्ष खत्रीले सरकारले व्यवसायीका माग नसुने श्रमिकहरू आफैँ सडकमा उत्रने दाबी गरे। अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीहरूलाई एकजुट भएर तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरे ।

म्यानपावर व्यवसायी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

म्यानपावर व्यवसायीको विरोधपछि साउदीको अनिवार्य ‘सिप परीक्षण’ कार्यक्रम स्थगित

म्यानपावर व्यवसायीको विरोधपछि साउदीको अनिवार्य ‘सिप परीक्षण’ कार्यक्रम स्थगित
इजाजतपत्र नवीकरणका लागि म्यानपावर व्यवसायीले असारभित्र आवेदन दिनुपर्ने

इजाजतपत्र नवीकरणका लागि म्यानपावर व्यवसायीले असारभित्र आवेदन दिनुपर्ने
पुराना उजुरी चाँडो नटुंग्याए म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको चेतावनी

पुराना उजुरी चाँडो नटुंग्याए म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको चेतावनी
म्यानपावर व्यवसायीले भने : सरकारले अनुगमनको नाममा छापामार शैली अपनायो

म्यानपावर व्यवसायीले भने : सरकारले अनुगमनको नाममा छापामार शैली अपनायो
बालेन सरकारसँग किन झस्कँदैछन् म्यानपावर व्यवसायी ?

बालेन सरकारसँग किन झस्कँदैछन् म्यानपावर व्यवसायी ?
श्रमिकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति माग्न अनुरोध

श्रमिकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति माग्न अनुरोध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित