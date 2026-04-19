+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रशासनिक लापरबाही : नाम-ठेगाना मिल्दा अर्कैको मुद्दामा हाजिर हुन बेङ्गलुरुबाट काठमाडौं

बैतडीका मुकेश विस्टको घरमा लेखपढ गर्न नजान्ने बुबाआमालाई अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भन्दै कागजमा हस्ताक्षर गराइयो । छोराविरुद्ध ठगीको मुद्दा परेको भन्ने सुनेपछि परिवार नै आत्तियो । बैंगलुरुबाट छोरालाई बोलाए । काठमाडौं आएर हाजिर हुँदा मुद्दा अर्कै व्यक्तिको रहेछ ।

0Comments
Shares
कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८३ साउन १० गते १९:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाम र ठेगाना मिलेको आधारमा प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी बुझाउँदा बैतडीका मुकेश बिष्टले अनाहकमा मानसिक र आर्थिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।
  • नागरिकता नम्बर फरक भए पनि यकिन नगरी म्याद तामेली गरिएकाले मुकेशले भारतबाट नेपाल फर्किंदा र काठमाडौं जाँदा ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्‍यो।
  • कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ परिवारले थप क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारीको माग गर्दै राज्यका निकायको गम्भीर लापरबाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

१० साउन, बैतडी । ‘तपाईंको छोराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। उहाँलाई अदालतमा हाजिर हुन भन्नुहोस्,’ गत असार २२ गते बिहान प्रहरी टोलीले बैतडीको पाटन नगरपालिका–६ बिट्ठेउडाकी रोहिना बिष्टलाई यति भनेपछि उनको परिवार एकाएक तनावमा पर्‍यो

दुई वर्षदेखि भारतको बेङ्गलुरुमा मजदुरी गर्दै आएका छोरा मुकेश बिष्टविरुद्ध ठगीको मुद्दा लागेको कुरा सुनेपछि आमा रोहिनाले तत्काल छोरालाई फोन गरिन्।

मुकेशले आफूले कहिल्यै कुनै ठगी नगरेको र यस्तो विषयमा जानकारीसमेत नभएको बताए। तर, अदालतको कुरा भएकाले सत्य–असत्य जे भए पनि उपस्थित हुनुपर्ने सोचेर परिवारले उनलाई तत्काल नेपाल फर्किन आग्रह गर्‍यो।

असार २८ गते बेङ्गलुरुबाट घर पुगेका मुकेश त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन राजधानीतर्फ लागे। तीन दिनको लामो यात्रा गरेर काठमाडौं पुगेपछि भने उनले थाहा पाए– पक्राउ पुर्जी उनको नाममा नभई अर्कै व्यक्तिको रहेछ।

‘काठमाडौं पुगेको भोलिपल्ट मैले वकिलमार्फत आफ्नो मुद्दाबारे बुझ्न लगाए,’ मुकेशले भने, ‘त्यहाँ हेर्दा पक्राउ पुर्जी अर्कै मुकेशको रहेछ। नाम, ठेगाना र बुवाको नाम मिले पनि नागरिकता नम्बर फरक रहेछ।’

उनका अनुसार यही त्रुटिका कारण अनाहकमा दुःख पाएका छन्।

‘१५–२० दिनको तनाव झेलें। बेङ्गलुरुबाट बैतडी हुँदै काठमाडौं आउँदा मात्रै ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो। यहाँ आएपछि अर्कै मुकेशको पक्राउ पुर्जी रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। यस्तो गम्भीर लापरबाहीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? मेरो क्षतिपूर्ति कसले दिने ?’ उनले प्रश्न गरे।

मुकेशका आमाबुवा लेखपढ गर्न नजान्ने भएकाले परिवार थप अन्योलमा परेको थियो। कानुनी प्रक्रिया बुझ्ने कोही नभएपछि परिवारले कुवेतमा रहेका मुकेशका काका केशवलाई समेत नेपाल बोलायो।

केशवका अनुसार पक्राउ पुर्जी बुझाउँदा प्रहरीले वृद्ध आमाबुवालाई कागजमा हस्ताक्षर मात्रै गराएको थियो। मुद्दाको वास्तविक विवरण नबुझाइएकाले परिवार त्रसित भएको उनले बताए।

‘घरमा लेखपढ गर्न नजान्ने बुबाआमालाई अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भन्दै कागजमा हस्ताक्षर गराइयो। छोराविरुद्ध ठगीको मुद्दा परेको भन्ने सुनेपछि परिवार नै आत्तियो,’ उनले भने, ‘म कुबेतबाट करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाल आएँ। भतिजा मुकेशको पनि जागिर छुट्यो, मेरो पनि बिदा र रोजगारीमा असर पर्‍यो। यसको जिम्मा कसले लिने ?’

उनले राज्यका निकायको सामान्य त्रुटिका कारण एउटा परिवारले आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरे।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपककुमार रायले भने अदालतबाट प्राप्त म्याद तामेलीका आधारमा मात्रै प्रहरी परिचालन गरिएको बताए।

ठगी मुद्दामा रहेका भनिएका मुकेश बिष्ट पाटन–६ कै अर्का मुकेश बिष्ट रहेको बुझिएको छ । ‘अर्का मुकेश रहेको भन्ने कुरा आएको छ, तर अदालतले सबैकुरा स्पष्ट भनेर पत्र पठायो भने सोही अनुसार हुन्छ, अर्का मुकेश भन्ने व्यक्ति जापानमा छ भन्ने कुरा छ’ डीएसपी रायले भने ।

उनका अनुसार यो साइबर ब्युरोअन्तर्गतको मुद्दा रहेछ। ‘म्याद तामेलीका लागि पत्र आएको थियो। मुद्दा बैतडीकै भएको भए थप विवरण थाहा हुन्थ्यो। हामीलाई आएको पत्रमा नाम र ठेगाना मिलेकै आधारमा अदालतमा उपस्थित हुन जानकारी गराइएको हो, कुनै पक्राउ नै गरिको हैन,’ डीएसपी रायले भने।

नाम, ठेगाना र बुवाको नाम मिलेको तर नागरिकता नम्बर फरक रहेको अवस्थामा समेत पर्याप्त यकिन नगरी म्याद तामेली गरिँदा निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा आर्थिक तथा मानसिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै पीडित परिवारले सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्तिसहित जवाफदेहिता माग गरेको छ।

अर्कैको नाममा मुद्दा नाम जुध्यो बैतडी मुद्दा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण

पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण
‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को उपाधि दीपिका शर्मालाई

‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२६’ को उपाधि दीपिका शर्मालाई
पूर्वअखिलहरूको निष्कर्ष : नेतृत्वको निशर्त बिदाइ

पूर्वअखिलहरूको निष्कर्ष : नेतृत्वको निशर्त बिदाइ
गण्डकीको सत्ता समीकरणमा सकस : निर्णायक राप्रपा भन्छ- सजिलै समर्थन गर्दैनौं

गण्डकीको सत्ता समीकरणमा सकस : निर्णायक राप्रपा भन्छ- सजिलै समर्थन गर्दैनौं
कर्णाली सरकार : जसले सत्ता ढाल्यो, उसैसँग सहकार्य 

कर्णाली सरकार : जसले सत्ता ढाल्यो, उसैसँग सहकार्य 
आहा ! लखिनश्वरी झरना (फोटो-भिडिओ)

आहा ! लखिनश्वरी झरना (फोटो-भिडिओ)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित