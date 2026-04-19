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लगानी बोर्डको कार्यालय साविककै स्थानमा सारियो

साविकको संसद् क्यान्टिन भवनबाट लगानी बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लगानी बोर्डको कार्यालय सोमबारदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
  • गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेपछि बोर्डको कार्यालय साविकको स्थानमा पुनः फर्काइएको हो ।
  • बोर्डले ११ साउनदेखि साविकको संसद् क्यान्टिन भवनबाट नियमित सेवा प्रवाह सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

१२ साउन, काठमाडौं । गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सरेको लगानी बोर्ड अब साविककै स्थानमा स्थानान्तरण भएको छ ।

बोर्डका अनुसार सोमबारदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमै कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको हो । आन्दोलनका कारण संसद् भवनमा तोडफोड हुँदा बोर्डको कार्यालयमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

साविकको संसद् क्यान्टिन भवनबाट लगानी बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ११ साउनदेखि सोही स्थानबाट नियमित सेवा प्रवाह सुरु गरिएको बोर्डले सूचना प्रकाशित गर्दै जानकारी दिएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालय
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