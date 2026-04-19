+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेबी पाउडरको मुद्दा मिलाउन जोन्सन एन्ड जोन्सनले गर्‍यो ५.५ अर्ब डलरको प्रस्ताव

0Comments
Shares
एजेन्सी एजेन्सी
२०८३ साउन १२ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनले आफ्ना उत्पादनविरुद्धका हजारौँ मुद्दा मिलाउन ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
  • कम्पनीले ट्याल्कयुक्त बेबी पाउडरबाट क्यान्सर भएको आरोपलाई आधारहीन भन्दै लामो समयदेखिको कानूनी विवाद अन्त्य गर्न यो रकम प्रस्ताव गरेको हो।
  • सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानूनी फर्ममध्ये ९५ प्रतिशतले प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्ने शर्त कम्पनीले अगाडि सारेको छ।

१२ साउन । अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सन (जेएन्डजे) ले आफूविरुद्धका हजारौं मुद्दा मिलाउनमा ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कम्पनीको ‘ट्याल्क’युक्त बेबी पाउडर तथा अन्य उत्पादनका कारण डिम्बाशय (ओभेरियन) क्यान्सर भएको भन्दै कम्पनीबिरुद्ध दायर गरिएका मुद्दा मिलाउन उसले पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न कानुनी फर्महरूलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

साथै कम्पनीले यो प्रस्तावले वर्षौंदेखि चल्दै आएको कानुनी विवाद अन्त्य हुने आशा जनाएको छ । कम्पनीविरुद्ध अमेरिकाभर करिब ७६ हजार ‘ट्याल्क’सम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् । आफ्ना ‘ट्याल्क’युक्त उत्पादनले क्यान्सर गराएको आरोपलाई कम्पनीले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कम्पनीका उपाध्यक्ष एरिक हासले आरोप सबै आधारहीन भएको उल्लेख गरे । यस्ता विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि मात्रै कम्पनी सम्झौतामा जान तयार भएको उनले बताए । हालसम्मका मुद्दामा कम्पनीलाई सफलता हासिल भएको दाबी गर्दै उनले सबै कानुनी झन्झटबाट एकैपटक मुक्त हुनका लागि मात्रै यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए  ।प्रस्तावअनुसार कम्पनीले आगामी वर्ष मात्रै ३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्नेछ ।

तर सम्झौताको टुंगो लाग्नुअघि राज्य तथा संघीय अदालतमा रहेका डिम्बाशय क्यान्सरसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी फर्ममध्ये ९५ प्रतिशतले प्रस्ताव स्वीकार गरेको हुनुपर्ने कम्पनीले अडान राखेको छ । उपाध्यक्ष हासका अनुसार प्रस्तावित सम्झौताले कम्पनीलाई लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गरी जीवनरक्षक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण विकास गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यमा पुनः केन्द्रित हुन सहयोग पुग्नेछ।

जोन्सन एन्ड जोन्सनकै व्यवसायिक फर्म केनभ्युले उत्तर अमेरिका बाहिर बिक्री हुने जोन्सनको बेबी पाउडरसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्व वहन गर्दै आएको छ। सन् २०२२ मा केनभ्युलाई जोनसनले छुट्टै कम्पनीका रूपमा स्थापना गरेको थियो। केनभ्युका स्वामित्वमा ब्यान्ड–एड, लिस्टरिन र क्यालपोल जस्ता चर्चित ब्रान्ड रहेका छन्।

‘ट्याल्क’युक्त बेबी पाउडर विरुद्धका मुद्दा सन् २००९ देखि नै दायर हुन थालेका हुन् । यसै जुलाईको सुरुआतमा अमेरिकी संघीय अदालतले ट्याल्कयुक्त उत्पादन नै डिम्बाशय क्यान्सरको प्रत्यक्ष कारण भएको प्रमाणित गर्न कठिन हुने टिप्पणी गर्दै कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो।

ट्याल्क म्याग्नेसियम, सिलिकन, अक्सिजन र हाइड्रोजनबाट बनेको प्राकृतिक खनिज हो, जसको स्पर्श साबुनजस्तै चिल्लो हुने भएकाले बेबी पाउडरलगायतका उत्पादनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

जोनसनका उपभोक्ता तथा उनीहरूका परिवारले पाउडरमा भएको ‘ट्याल्क’कै कारण क्यान्सर भएको दाबी गर्दै विभिन्न मुद्दा दायर गरेका छन्। तर जोनसनले सबै आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। अध्ययनहरूले ट्याल्क सुरक्षित रहेको, यसमा एस्बेस्टस नभएको र यसले क्यान्सर नहुने देखाएको भन्दै कम्पनीले आधारहिन विषयलाई प्रचार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

सन् २०२२ मा जोन्सन एन्ड जोन्सनले विश्वभर ट्याल्कयुक्त बेबी पाउडर उत्पादन र बिक्री बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकामा उक्त उत्पादनको बिक्री बन्द गरेको दुई वर्षपछि मात्रै कम्पनीले विश्वभर ट्याल्कयुक्त बेबी पाउडर उत्पादन र बिक्री बन्दको घोषणा गरेको थियो ।

त्यतिबेलै कम्पनीले विश्वव्यापी उत्पादन पोर्टफोलियोको समीक्षा गर्दै अब ट्याल्कयुक्त बेबी पाउडरको सट्टा मकैको स्टार्च (कर्नस्टार्च) मा आधारित बेबी पाउडर मात्र उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यावसायिक निर्णय गरेको थियो ।

(बीबीसीबाट साभार)

जोन्सन एन्ड जोन्सन
लेखक
एजेन्सी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दलीय सहमतिमा काम गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको प्रतिबद्धता

दलीय सहमतिमा काम गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको प्रतिबद्धता
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न- दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ?

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न- दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ?
कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण आयोजना गर्ने

कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण आयोजना गर्ने
आजको विद्यालय केवल पाठ पढाउने ठाउँ होइन

आजको विद्यालय केवल पाठ पढाउने ठाउँ होइन
सुनसरी घटना छानबिन गर्न बनेको समितिमा को-को छन् ?

सुनसरी घटना छानबिन गर्न बनेको समितिमा को-को छन् ?
फुटबलमा डेब्यू गर्दै टाइगर श्रोफ, मुम्बे एफसीको टोलीमा समावेश

फुटबलमा डेब्यू गर्दै टाइगर श्रोफ, मुम्बे एफसीको टोलीमा समावेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित