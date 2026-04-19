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नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि ‘खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्ड’ आयोजना हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १३:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डिजिटल कन्टेन्ट सिर्जना गर्ने प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न आईएमई रेमिट्यान्स एण्ड पेमेन्ट्सले ‘खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्डस’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • देशभरबाट ५०० भन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले यस प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।
  • निर्णायक समूहले मूल्याङ्कन गरी आगामी साता १० विधाका लागि १०० जनाको मनोनयन सूची सार्वजनिक गर्नेछन् ।

काठमाडौं । मुलुकका डिजिटल कन्टेन्ट सिर्जना गर्ने प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्डस’ आयोजना हुने भएको छ ।

पहिलोपटक कन्टेन्ट क्रिएटरलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना हुन लागेको यो अवार्ड कार्यक्रम आईएमई रेमिट्यान्स एण्ड पेमेन्ट्सले आयोजना गर्न लागेको हो ।

आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनाले भदौको अन्तिम साता आयोजना हुनेछ । जेठ महिनामै आवेदन आह्वान गरिए अनुसार देशभरबाट ५०० भन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटरले प्रतियोगितामा भाग लिन कन्टेन्ट उपलब्ध गराइसकेका छन् ।

निर्णायक समूहले प्रतियोगिताका लागि प्राप्त कन्टेन्टको मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट १०० जना प्रतिस्पर्धीलाई फाइनल चरणमा प्रवेश गराउने छन् ।

आगामी साता मनोनयन सूचि सार्वजनिक गर्दैछ । फिनालेमा विभिन्न १० विधामा अवार्ड वितरण गरिने छ, जसका लागि हरेक विधामा १०/१० क्रिएटरलाई मनोनयनमा समावेश गरिने छ ।

निर्णायकमा अभिनेता तथा फेसन कोरियोग्राफर प्रशान्त ताम्राकार, आइएमई ग्रुपका बद्री कटवाल, मिस यूनिभर्स नेपाल २०२२ सोफिया भुजेल तथा पत्रकार टेकनारायण भट्टराई छन् ।

कन्टेन्ट क्रिएटर
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