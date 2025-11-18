+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवालाई रील बनाउन सिकाउँदै भारत सरकार, १५ हजार स्कुलमा कन्टेन्ट क्रिएसन ल्याब स्थापना गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते ७:५३
Photo Credit : AI

१९ माघ, काठमाडौं । भारत केन्द्र सरकारले युवालाई डिजिटल कन्टेन्ट निर्माण, विशेषगरी रील बनाउने सीप सिकाउन विद्यालय तथा कलेजस्तरमै कन्टेन्ट क्रिएसन ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तमन्त्री निर्मला सीथारमणले १५ हजार माध्यमिक विद्यालय र ५०० कलेजमा कन्टेन्ट क्रिएटर ल्याब स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

उनका अनुसार मुम्बईस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ क्रिएटिभ टेक्नोलोजीको सहयोगमा देशभरका विद्यालय र कलेजहरुमा कन्टेन्ट क्रिएटर ल्याब सञ्चालन गरिनेछ ।

यी ल्याबमार्फत युवालाई एनिमेसन, भिजुअल इफेक्ट्स, गेमिङ, कमिक्स तथा सामाजिक सञ्जालका लागि रील र डिजिटल सामग्री निर्माण गर्न सिकाइने छ ।

भारत सरकारले AVGC  (एनीमेसन, भिजुअल इफेक्ट्स, गेमिङ र कमिक्स) क्षेत्रमा २०३० सम्म २० लाख युवालाई दक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

साथै, पढाइसँगै कम्पनीमा काम गर्ने अवसर दिने गरी पाँच नयाँ इन्टर्नसिप कार्यक्रम पनि सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

गेमिङ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १० हजार करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिनेछ, जसबाट १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एआई र डीप–टेक केन्द्रित १० हजार नयाँ फेलोसिप पनि सुरु गरिनेछ ।

यसैगरी, २० प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा १२ हप्ताको हाइब्रिड तालिममार्फत १० हजार टुरिस्ट गाइडलाई सीपयुक्त बनाउने लक्ष्य समेत छ । राष्ट्रिय डिजिटल ज्ञान ग्रिड स्थापना गरेर स्थानीय अनुसन्धानकर्ता, इतिहासकार र कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने भारतको बजेटमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – 

यो पनि पढ्नुहोस

भारतको बजेटले नेपालमा के पर्छ प्रभाव ?
कन्टेन्ट क्रिएटर कन्टेन्ट क्रिएसन भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित