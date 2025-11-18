+
एनपीएलमा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को मादकता, को भन्दा को कम ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १५:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा जारी नेपाल प्रिमियर लिगमा कलाकार र सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटरको बाक्लो सहभागिता छ।
  • अभिनेत्री करिश्मा श्रेष्ठ, मोडल विना राउत, मिस पबी र टिभी होस्ट सजिना खनालले क्रिकेट प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेका छन्।
  • फिल्म र संगीत क्षेत्रका कलाकारले पनि आफूले समर्थन गरेको क्लबलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा कलाकार र सर्वसाधारण मात्र होइन, ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को बाक्लो सहभागिता देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सर, टिभी शो होस्ट देखि टिभी कार्यक्रममा कलाकार रंगशालामा उपस्थित भएर क्रिकेटको प्रवर्धन गरिरहेका छन् ।

अभिनेत्री समेत रहेकी करिश्मा श्रेष्ठ, मोडल तथा अभिनेत्री विना राउत, मिस पबी, टिभी शो होस्ट सजिना खनाल लगायत क्रिकेट प्रवर्धनमा ब्यस्त छन् ।

कतिपय दर्शक बनेर पुगिरहेका छन् भने कतिपय चाहिँ प्रायोजकको तर्फबाट क्रिकेट प्रवर्धनमा ब्यस्त छन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालबाट आकर्षक फोटो र भिडियो सेयर गर्दै क्रिकेट प्रेम दर्शाइरहेका छन् ।

‘इन्फ्लुएन्सर’ बाहेक फिल्म र संगीत क्षेत्रका कलाकारले पनि आफूले समर्थन गरेको क्लबलाई समर्थन गरिरहेको देखिन्छ ।

 

एनपीएल कन्टेन्ट क्रिएटर
